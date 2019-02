Mauritanie: Corentin Martin, l'homme qui fait avancer le Petit Poucet

Le technicien français Corentin Martins, qui a qualifié la Mauritanie pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations en Egypte, était de passage dans les locaux de RFI. L'ancien joueur d'Auxerre est venu commenter ce moment historique pour les Mourabitounes et évoquer la suite de l'aventure.

A l'occasion des SES Awards organisés par la Fédération mauritanienne de football (FFRIM), Samuel Eto'o avait salué les progrès de la Mauritanie, désignée meilleure sélection d'Afrique en 2018.

« On comprend mieux en visitant les installations, les résultats notés ces derniers temps ici, le bonheur en football se trouve dans les infrastructures », avait déclaré l'ancien attaquant des Lions indomptables le 26 janvier dernier à Nouakchott.

Engagé jusqu'en juin 2021

« Aujourd'hui, la fédération mauritanienne est une vraie fédération, avec des infrastructures, même une télévision.

Ça bouge beaucoup et dans les pays africains que j'ai parcourus, je n'ai pas forcément vu la même chose », commente Corentin Martins, qui a prolongé l'aventure sur le banc de la Mauritanie.

Le technicien français, ancien entraîneur du Stade Brestois, est désormais engagé jusqu'en juin 2021. Modeste, Corentin Martins salue son staff et de la fédération.

« Quand il y a de la sérénité dans le travail, il y des résultats au bout. Je prends aussi du plaisir avec mes joueurs et c'est très important », dit celui qui est arrivé en 2014 sans pouvoir se qualifier pour la CAN 2015 et la CAN 2017.

Mais la confiance entre lui et son président de fédération a fonctionné. Il faut dire que deux années avant l'arrivée de Corentin Martins, la Mauritanie occupait la 206e place au Classement mondial FIFA. Depuis l'an dernier, les Mourabitounes se sont stabilisés autour de la 100e place.

En Egypte, en juin prochain, la Mauritanie prendra donc part à la première CAN de son histoire. « Le plus difficile c'était la préparation de la 5e journée des qualifications et faire en sorte que les joueurs restent concentrés.

On savait qu'une victoire face au Botswana était synonyme de qualification », se remémore Corentin Martins qui avait succédé à Patrice Neveu.

Sortir des poules en Egypte

Les Mourabitounes, qui ont vécu un moment historique, espèrent bien ne pas faire de la figuration au pays des Pharaons.

La joie d'y être est passée et il faut désormais penser à la suite. « Il faut continuer de travailler et avancer sans oublier les ambitions », avance Corentin Martins qui dit suivre son « instinct » et espère sortir des poules en Egypte.

S'il attend de connaître ses futurs adversaires, il sait que contrairement au Championnat d'Afrique des nations (CHAN), il misera tout sur le premier match. Critiqué après le CHAN 2018 au Maroc après trois défaites, Corentin Martins va continuer à s'appuyer sur son groupe actuel.

« Si j'ai quelques retouches à faire, ce sera sur deux ou trois joueurs, pas plus », avance celui qui est en train de finaliser le choix pour le lieu du stage et qui attend avec impatience le tirage au sort. « J'ai le sentiment que je n'ai pas terminé mon travail », disait-il après le troisième match du CHAN 2018.

En attendant, il reste à la Mauritanie une rencontre des éliminatoires de la CAN 2019 face au Burkina Faso en mars prochain pour la sixième journée.