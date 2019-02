Tunisie: EST - Quatrième déplacement d'affilée

Et après avoir croisé le fer avec le CAB à Bizerte en championnat national, l'ASGabès à Gabès en Coupe de Tunisie et Orlando Pirates samedi dernier à Johannesburg dans le cadre la Ligue des champions, les «Sang et Or» iront aujourd'hui à Tataouine pour y affronter l'UST, dans le cadre de la quatorzième journée du championnat national.

Seulement, il n'y a pas à s'inquiéter, outre mesure, pour le doyen des clubs tunisiens qui est rompu aux conditions extrêmes qu'il connaît depuis des décennies déjà. Pour preuve, les résultats probants qu'il enregistre à chaque fois en arrivant soit à éviter avec mérite la défaite comme ce fut le cas en Afrique du Sud, soit à imposer carrément sa loi à ses adversaires comme devant l'ASGabès (1-0).

Vers une nouvelle revue d'effectif

Pour réussir dans ce genre d'épreuves difficiles à répétition, l'Espérance dispose de plusieurs armes redoutables qui suscitent l'envie de ses détracteurs, dont notamment la grande richesse de son effectif.

En effet, on est en mesure de dire, sans risque d'être contrarié, que l'Espérance est actuellement la seule équipe tunisienne qui possède au moins deux joueurs qui se valent dans chaque poste.

Et cela n'est pas donné à tout le monde !

Du coup, le spectre de la fatigue due à la forte sollicitation des joueurs n'est pas à craindre. Il faut juste savoir faire bon usage de ce riche potentiel humain mis à la disposition du staff technique espérantiste.

A ce propos, Mouîne Chaâbani, qui ne peut que se frotter les mains pour l'aubaine dont il dispose, exploite à bon escient tous les atouts qu'il a en main.

C'est d'ailleurs ce qui explique que d'un match à l'autre, on n'est jamais sûr de voir la même équipe. On ne parle plus d'équipe-type à l'Espérance où tous les postes sont de vrais sièges éjectables. Dans le bon sens bien évidemment, dans la mesure où aucun joueur, aussi important soit-il, ne peut plus s'exposer au risque de l'usure ou à l'extérieur.

Dans ce contexte, et même s'il y aura un leadership à défendre aujourd'hui à Tataouine, on s'achemine encore une fois vers un nouveau remaniement plus ou moins important dans tous les compartiments de jeu.

D'aucuns diront que cela risquerait d'asséner un sérieux coup aux automatismes et à la cohésion de l'équipe. Loin de là, car les nombreux matches joués sur tous les fronts jusqu'à présent ont permis à tous les joueurs de se connaître les uns les autres sur le bout des doigts.

Ainsi, même si on ne connaît pas à 100% la formation que Mouîne Chaâbani va aligner tout à l'heure, tous les joueurs qui ont accusé des signes de fatigue, comme Blaïli, Badri, Chaâlali et Derbali lors du dernier match de Johannesburg, pourraient fort probablement céder leur place aux nombreux remplaçants de marque qui n'attendent que ce genre d'opportunités pour briller à leur tour. Surtout que l'EST aura un rendez-vous important face à Orlando Pirates, ce mardi à Radès.