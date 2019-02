Tunisie: Se ressaisir !

On a vu un groupe toujours solidaire qui croit en ses chances, le chemin est encore semé d'embûches pour toues les équipes et, donc, il n'y a aucune raison de se laisser abattre sur le plan moral. Face au CSS, il va falloir redoubler d'effort pour contenir un concurrent direct aux places d'honneur.

Les «Jaune et Noir» ont généralement livré de belles prestations à Sfax-même, il ne leur manque plus, cette fois-ci, qu'à réussir un bon coup. Certes, ce ne sera pas facile, nous en convenons, mais les Cabistes ne sont jamais aussi forts que lorsqu'on les attend le moins ! Une chose est sûre : le spectacle sera garanti entre deux écoles qui confectionnent du beau football...

Quel onze de départ ?

Depuis le départ des deux joueurs-cadres, Ounalli et Saïdani, l'équipe nordiste a été chambardée et la stabilité a fait défaut. Les erreurs constatées sur le double plan de la titularisation de certains joueurs et de coaching, lors des matches contre l'EST et le ST, ont dû certainement inspirer Montacer Louhichi quant à sa façon de former l'équipe de départ. On sait qu'il est un fin technicien et saura, à coup sûr, apporter la réponse appropriée à cette occasion.

C'est ainsi qu'on verra Med Habib Yaken et Jabbari (ou Sahraoui) occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense, alors que W. Bousnina et S. Mejri (ou Sahraoui) formeront l'axe central. Devant, Cissé pourrait être associé à Darragi pour assurer le rôle de milieux défensifs au cas où on opterait pour trois défenseurs axiaux. Dans pareille situation, Ben Choug et Habbassi (ou Samti) évolueront comme relayeurs derrière Wattara et Saïdi.

Formation probable : Kh. Thamri, Habib Yaken, Jabbari, Bousnina, Mejri, Sahraoui, Cissé, Darragi, Ben Choug, Habbassi et Wattara.