Tunisie: Duels à distance

Trois équipes dans un mouchoir...

Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas vu une concurrence aussi rude en tête du classement. Le leader espérantiste n'a qu'une seule longueur d'avance par rapport à son dauphin sfaxien qui reçoit le troisième au classement, le CAB. La bande à Montassar Louhichi n'accuse que deux points de retard par rapport à son hôte sfaxien. C'est dire que la deuxième place est en jeu dans le duel qui opposera les Sfaxiens aux Cabistes.

Par ailleurs, la dernière confrontation entre le CAB et l'EST qui s'est soldée sur un match nul (2-2), a remis pour aujourd'hui la bataille pour le leadership. Sauf que cette fois-ci, le duel entre l'EST et le CAB aura lieu à distance. L'Espérance de Tunis est en déplacement à Tataouine, alors que le Club Athlétique Bizertin sera l'hôte du CSS au Stade Taïeb M'hiri.

L'autre duel à distance opposera l'EST au CSS. Toutefois, les hommes de Ruud Krol auront l'avantage d'évoluer à domicile, alors que les poulains de Mouine Chaâbani effectuent aujourd'hui leur quatrième déplacement consécutif, toutes compétitions confondues. Après s'être rendus à Bizerte en championnat, les « Sang et Or » sont allés affronter l'Avenir Sportif de Gabès en Coupe de Tunisie avant de faire un long et périlleux voyage en Afrique du Sud où ils ont rencontré Orlando Pirates en Ligue des champions. Et ce n'est pas fini puisqu'ils rejoignent aujourd'hui Tataouine en match retard comptant pour la 14e journée du championnat.

Tout cela pour dire que dans ces duels à distance, l'Espérance de Tunis n'est pas la plus avantagée. Non seulement elle effectue tout à l'heure son quatrième déplacement de suite, mais le rythme auquel est confrontée la formation « sang et or » est également infernal.

En quête de rachat

A El Menzah et dans la limite des places disponibles, le Club Africain pourra compter sur ses supporters pour le soutenir après la débâcle de samedi dernier en Ligue des champions. Une lourde défaite, sans précédent dans l'histoire du club de Bab Jedid, battu par le TP Mazembe sur le score sans appel de 8-0.

Une défaite qui a conduit Chiheb Ellili à se retirer. Du coup, le CA affrontera le CSHL avec un staff technique intérimaire. Idem pour son hôte hammamlifois après la démission de son entraîneur Gérard Buscher suite à l'élimination en Coupe de Tunisie.

Qui du CA et du CSHL réussira à sortir la tête de l'eau ? On le saura cet après-midi.