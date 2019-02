Tunisie: CSHL - Gagner ou s'enliser !

Devant la crise qui s'est propagée dans la vie du club après la énième démission de Fahdel Ben Hamza et le limogeage de Buscher, le bureau du CSHL et le comité de soutien se sont réunis en urgence afin de trouver des solutions pour sauver le club.

Il a été décidé de débloquer cette situation dangereuse, en consolidant l'équipe seniors de football afin de lui permettre de jouer avec sérénité son match face au CA. Après, on aura tout le temps pour avoir des liquidités afin d'assurer sereinement le reste de la saison.

Retour de Ouni et de Berrajeh

En attendant l'arrivée d'un entraîneur motivé et dévoué, les deux entraîneurs adjoints Mahdi Fathallah et Chedly Chaâr ont assuré les entraînements avec des joueurs démoralisés par cette crise qui a secoué l'ambiance du club banlieusard.

Les camarades de Boulaâbi sont désormais dans l'obligation de renouer avec le succès face à un CA en crise de résultats en Ligue 1 (défaites face à l'EST et l'ESS) et en Ligue des champions (après son waterloo de 8 à 0 face au TPMazembe). Ce sera une rencontre à six points pour les deux équipes.

«Une victoire face au CA est impérative pour deux raisons : se mettre à l'abri et renouer avec le succès. Nous nous sommes préparés à ce match à six points. Certes, le CA est blessé et nous nous attendons à une réaction violente de la part de ses joueurs avides de rachat. Nous sommes prévenus. Le retour de Ouni et Bercajeh sera bénéfique pour l'équipe», a souligné l'entraîneur Chedly Chaâr.

Face au CA, le staff technique compte adopter une formule offensive pour retrouver la réussite. Un tel dispositif assurera à l'équipe de l'équilibre, mais surtout de la percussion sur le plan offensif, avec notamment le retour de Berrajeh sur le flanc gauche de la défense. Ce défenseur offensif à souhait sera un atout pour épauler Ben Salem. Il s'appuiera sur son entente remarquable avec Foudai pour porter le danger devant une défense clubiste fortement remaniée après la mise à l'écart des deux «vieux» Ifa et Jaziri, dépassés par les vifs attaquants congolais du TPMazembe.

Le milieu de terrain sera aussi remanié après le retour de Bouzidi qui sera associé à Khaoui, Matsamba et Aboud. Ce dernier en baisse de régime devra retrouver son jeu pour bloquer les manœuvres clubistes assez pertinentes de Khémissi, Khalil, Ayadi et Manoubi. Le quatuor banlieusard est censé jouer juste et mener à bon escient les combinaisons et les relais pour assurer sa mainmise du milieu. En défense, on retrouvera Gabsi dans les bois. Meskini et Berrajeh seront les deux arrières latéraux. L'axe central sera plus solide avec le retour de Ouni avec Boulaâbi.

Les protégés du duo Fathallah-Chaâr ont promis de montrer un meilleur rendement et de renouer avec le succès pour quitter cette place d'avant-dernier du classement général de la Ligue 1.