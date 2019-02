Tunisie: Les Sfaxiens sur leurs gardes

Durant cette rencontre, les Sfaxiens ont confirmé leur bonne santé face aux camarades de Chikhaoui pris de court même s'ils n'ont ménagé aucun effort pour remporter les débats mais ils ont trouvé en face d'eux une équipe sfaxienne bien en place avec une organisation parfaite dans tous les compartiments et qui a réussi à bien gérer son avance pour bloquer une Etoile qui a été trahie par son milieu de terrain et aussi par Brigui qui n'a pu aider son équipe sur le couloir gauche. Toutefois le mérite du CSS est grand.

Maintenant et dès aujourd'hui, les camarades de Moncer seront encore à l'épreuve face à un ensemble bizertin avide de rachat après son élimination en Coupe de Tunisie par un ST qui a bien préparé son exploit. A cet égard, Krol a exhorté ses joueurs à faire preuve de concentration et d'application extrêmes afin d'éviter les mauvaises surprises, à une phase où son équipe cherche à arracher la note optimale.

Surtout que son ensemble ne cesse de consolider des certitudes et des arguments solides décelés à chaque sortie en Ligue 1 et en coupe de la CAF, notamment la variation dans le jeu et la création de véritables tandems, à l'instar des Hnid-Amamou à l'axe central, Soukari-Djelassi dans la récupération et Moncer-Chawat en attaque.

Un effectif au complet

Volet effectif, le staff technique sfaxien pourra se réjouir de la présence de la quasi-totalité de son effectif. Il pourra compter également sur Marzouki, rétabli de sa blessure contractée au dernier match retour face au FC Vipers. Son retour permettra à Chawat d'avoir plus de solutions pour percer cette bonne défense cabiste.

De son côté, le pivot Djelassi reprendra son poste après avoir sauté le match face à l'ESS en raison des deux avertissements récoltés en coupe de la CAF.

«Il est vrai que l'équipe passe par une période faste, soit en Ligue 1, soit en coupe de la CAF. Mais notre mission s'annonce ardue face au CAB qui pratique un bon football avec des joueurs doués. Nous devons consolider notre invincibilité et confirmer aussi notre dernière victoire face à l'ESS à Sousse. Ce sera un match difficile, mais nous sommes déterminés à remporter la victoire. Nos joueurs sont super-motivés pour garder leur élan», a souligné Masmoudi, l'entraîneur adjoint de l'équipe sfaxienne.

Face au CAB, on retrouvera l'intraitable gardien Dahmane dans les bois. Il a réussi à annihiler toutes les attaques étoilées avec un bonus en bloquant le penalty de Chikhaoui à la 52' du match. La défense sera remaniée après la blessure de Hamza Mathlouthi (indisponible pour 3 semaines) contractée dimanche face à l'ESS. Il sera donc remplacé par le vigilant Zammouri, un défenseur qui possède d'énormes qualités défensives et offensives.

L'axe central sera reconduit avec la meilleure paire du championnat, H'nid-Amamou. Quel abattage et quelle solidité pour ce duo qui ne cesse de confirmer sa vigilance défensive.

Le milieu de terrain sera composé de joueurs doués et complémentaires avec Djelassi, Moncer, Herzi et Soukari. En attaque, on retrouve la paire Marzouki-Chaouat. Ce dernier doit soigner son jeu face aux buts adverses.

Bref, une bonne gestion est obligatoire pour doser les efforts des joueurs sfaxiens après ce marathon footballistique. La participation des Kouakou, Karoui, Oueslati, Ben Ali et Manuchio dépendra du scénario de la rencontre.