Sénégal: Matam - Macky promet, charge l'opposition et brandit sa double culture

Hier, mercredi 6 février, quatrième jour de campagne présidentielle, c'était au tour de l'axe Ndioum-Ourossogui-Matam de recevoir le cortège de la coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar (BBY).

Face à la forte mobilisation des responsables de la coalition lors du meeting régional à Matam, Macky Sall a laissé entendre que la «déferlante» est lancée pour la victoire au soir du 24 février.

Il n'a pas manqué de lister quelques engagements pour la région, en cas de second mandat, non sans jeter des piques à l'opposition.

Pour son quatrième jour de campagne, le candidat de la mouvance présidentielle, Macky Sall et son directoire de campagne étaient dans le Fouta, bravant la route cahoteuse et poussiéreuse, ou encore les acrobaties éreintantes à cause de la rénovation de l'axe Ndioum-Ourossogui.

Malgré la poussière inhalée tout au long dudit trajet, le candidat Macky Sall et sa délégation ont, quand même, retrouvé le sourire, grâce à une forte mobilisation au meeting régional à Matam. Farba Ngom et compagnie ont en réalité tous drainé du monde pour leur candidat.

Presque tous les orateurs, après avoir listé les nombreuses réalisations du président sortant, ont promis le meilleur score de la mouvance présidentielle dans la région de Matam, au soir du 24 février. Cela, tout en livrant le «titre foncier politique de Matam» à Macky Sall.

Revigorée par la forte mobilisation à Matam, Macky Sall, qui trouve que ce n'était pas la peine de venir battre campagne dans la région, a prédit une victoire de 95,5% dans Matam. Mieux, il dira sans fioritures que «la déferlante est lancée jusqu'au soir du 24 février», pour une victoire sans bavure.

Dans la même dynamique, Macky Sall a répondu à ses détracteurs qui l'attaquent pour ses expressions en Pular. Il fera comprendre, à cet effet, que ses adversaires sont impressionnés par le fait qu'il ait un «pied au Fouta et l'autre au Sine».

A ceux qui évitent de parler de son bilan pour s'attaquer à sa politique judiciaire, il leur répondra que c'est cette justice qui est là depuis l'indépendance, non sans indiquer que «les magistrats ne sont pas des hommes politiques, mais des fonctionnaires qui donnent la justice au nom du peuple sénégalais». Donc, poursuit-il, «ce ne sont que des contrevérités».

En termes d'engagements pris, pour son second mandat, Macky Sall promet un aménagement de 30.000 hectares de terre avec la coopération indienne, un Eno, un Bloc scientifique et technologique pour 340 millions.

Il y a aussi 4 blocs du Prodac dans la région et des Programmes de développement agricole de Matam (Prodam) de presque 20 milliards, pour la sécurité alimentaire.

La région de Matam va bénéficier 5 milliards du Pader ou encore d'un programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel d'un coup de 19,5 milliards, sans oublier les 100km de pistes de production dans le versant du Diouloum.

UN MORT ET BEAUCOUP DE BLESSES MACKY SALL PRESENTE SES CONDOLÉANCES AUX POPULATIONS DE THILOGNE...

Le candidat de la mouvance présidentielle, Macky Sall a présenté ses condoléances à la famille et aux populations de Thilogne pour la perte d'un des leurs, dans un accident qui s'est produite hier, mercredi 6 février.

En effet, deux véhicules de militants de la coalition Bby, en partance pour le meeting régional à Matam seraient entrés en collision, faisant un mort et beaucoup de blessés. Macky Sall qui a livré l'information au meeting, a prié pour le repos de l'âme de la victime.

....PROMET LA LUMIÈRE SUR L'ACCIDENT A SICAP

Faisant d'une pierre deux coups, le candidat de Bby a informé qu'une enquête sera menée pour déterminer les causes de l'accident qui s'est produite à Dakar, à la Sicap, tuant 5 enfants.

Il a ainsi informé avoir envoyé le ministre de l'Intérieur, le mardi 5 février, Aly Ngouille Ndiaye pour présenter les condoléances du gouvernement à la famille éplorée.

BATAILLE POUR UNE ÉCHARPE A L'EFFIGIE DE MACKY SALL

On aura tout vu dans cette campagne. Hier, lors du meeting régional de la mouvance présidentielle, des militants s'arrachaient les écharpes à l'effigie du candidat Macky Sall.

Décidés à ne pas céder l'écharpe pour lequel ils tenaient un bout, ils étaient prêts à en venir aux mains. Bousculades, coups et injures sont passés par là.

INCIVISME LORS DU MEETING A MATAM

Le stade municipal de Matam ressemblait à un champ de sachets et autres déchets domestiques. En effet, après le meeting de la mouvance présidentielle, la saleté composée entre autres de sachets d'eau, de gobelets en plastique, etc., jonchaient la pelouse du stade.

Pire, alors qu'il a été interdit de fumer sur la pelouse synthétique, un jeune s'est permis d'allumer sa cigarette. Sachant qu'il était dans l'illégalité, il cherchait tant bien que mal à la cacher.

FARBA NGOM OFFRE DU THIEB DIENE AUX JOURNALISTES

Depuis le démarrage de la campagne, à part les "Mberdel" du Khalife général des mourides, au premier jour de campagne à Touba, les journalistes dans la caravane du candidat Macky Sall ne voyaient pas la couleur du déjeuner, à midi.

Cependant, hier, mercredi 6 février, ils ont quand même eu droit à un "Thieb Diene" à Agnam Civol, pour avoir devancé le cortège du candidat, à cause de la lenteur de leur minibus. Il fallait voir les Sérères, qui étaient aux anges. Le bienfaiteur n'est personne d'autre que le député-maire des Agnam, Farba Ngom.

CLIMAT DE CAMPAGNE

L'espace public est de plus en plus matraqué par les affiches des candidats qui pavoisent les murs et les façades des habitations de la capitale régionale et des grandes villes.

Avec pour l'heure, une forte distinction de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui intensifie sa présence jusqu'aux hameaux les plus reculés en affichant des moyens de campagne très imposants.

Par la suite, on perçoit d'une manière éparse quelques affiches d'autres candidats pour cette élection présidentielle, notamment celles de Madické Niang, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Issa Sall.

Pourtant, au niveau des états-majors politiques de ces différentes coalitions, l'animation est quasi présente, bon nombre des représentants affirmant être prêts pour la conquête de voix. Ce qu'ils partagent, c'est bien la stratégie «d'une campagne de porte à porte».

Manifestement, la coalition Benno Bokk Yaakaar est pour l'instant la plus bruyante.

«C'est la main dans la main», déclare le coordonnateur électoral de Kanel, Mamadou Talla, «que tous les responsables du département se sont engagés à lutter avec détermination pour donner une victoire éclatante au premier tour au candidat de BBY.

Ce qui est synonyme d'un second mandat pour le Président Macky Sall. C'est là, la seule consigne en vigueur qui prévaut face à l'objectif qui nous motive tous».

Même son de cloche du côté de Matam où le coordonnateur Farba Ngom apprécie positivement la bonne cohésion des responsables politiques du département.

«Nous avons plus d'ardeur au travail dans l'entente, l'union, la cohésion entre responsables d'une part, mais avec toutes nos sœurs et tous nos frères de la coalition Benno Book Yakaar.

Avec un seul objectif qui reste et demeure la réélection du Président. Nul n'est besoin de rappeler ici, les nombreuses actions qu'il a menées ainsi que les réalisations », déclare-t-il.