Algérie: Plus de135.000 enseignants promus professeur principal et professeur formateur depuis 2015

Alger — Plus de 135.000 enseignants ont été promus aux grades de professeur principal et professeur formateur depuis l'année 2015, a annoncé jeudi à Alger, M. Chaib Draa Tani, conseiller au ministère de l'Education nationale.

"Plus de 135.000 enseignants ont été promus aux grades de professeur principal et professeur formateur et quelque 60.000 enseignants ont été recrutés de 2015 à 2018", a révélé M. Chaib Draa à la Radio nationale, précisant que les services du ministère s'attellent actuellement sur la mise en œuvre de la promotion de 45.000 enseignants pour l'exercice financier 2018.

Près de 32.000 enseignants ont réussi les examens professionnels de promotion aux grades de professeur principal et professeur formateur organisés à la mi-janvier dernier, dans les trois cycles d'enseignement, soit un taux de réussite de près de 78%, a-t-il rappelé.

Les enseignants admis se répartissent comme suit: 13.860 dans le primaire (43,54%), 10.284 dans le moyen (32,31%) et 7.690 dans le cycle secondaire (24,15%), a-t-il expliqué, ajoutant que les examens "se sont déroulés dans la transparence et l'équité les plus totales".

Il a rappelé dans ce cadre que l'école de la qualité "passe par la qualité des enseignants et que la formation et le recrutement sont des leviers très importants dans la mise en œuvre de la réforme du système éducatif et de la promotion des enseignants", rappelant par le même occasion que le grade de professeur principal et celui du professeur formateur "ont été nouvellement créés dans le cadre du nouveau statut des travailleurs de l'Education de 2012".

Evoquant dans le même contexte la question des centres de formation "abandonnés" par le secteur de l'Education, M. Chaib Draa a indiqué que le ministère a récupéré 28 centres (Institut technologique d'éducation) jusqu'à présent", estimant que la réforme "ne peut être réussie que si les pratiques de classe changent et que l'enseignant soit l'élément moteur de la réussite de cette réforme".