Algérie: Fruits Logistica - Un attrait particulier pour les produits algériens

- Le pavillon algérien au Salon international des fruits et légumes de Berlin "Fruits Logistica 2019", qui se tient du 6 au 8 février, connaît une affluence importante des visiteurs étrangers venus découvrir de près les produits agricoles algériens.

De l'huile d'olive aux dattes en passant par les agrumes, le caroubier, les raisins secs et les amandes, les produits agricoles du pays ont séduit de nombreux visiteurs du pavillon national.

Approchés par l'APS, les visiteurs du stand national relèvent non seulement la diversité remarquable des produits agricoles algériens mais aussi la richesse du patrimoine culinaire national.

"J'ai goûté des chocolats au caroubier. C'est très bon et très différent", affirme Carol Nkinda, responsable d'une centrale d'achat au Kenya.

"Je n'ai jamais entendu parler de ces produits avant cette visite. J'en suis très intéressée. De ce fait, j'ai laissé ma carte de visite à l'exposant algérien pour discuter, ultérieurement, de la possibilité d'introduire ce produit dans notre marché", avance-t-elle.

De son côté, le représentant d'une société de distribution des produits agricoles au Bahreïn, Hassan Rashid Al-Amin, s'est dit "surpris" par la qualité des produits agricoles algériens.

"Je ne savais même pas que l'Algérie produit des tomates cerises ou des pommes avec de si grandes variétés. J'aimerais bien que les consommateurs bahreïnis puissent profiter de cette qualité", souhaite-t-il.

Quant à Aurelio Boncoraglio, spécialiste de la grande distribution en Italie, il ne cache pas son émerveillement pour les dattes algériennes: "leur goût est très particulier, raffiné et pas trop sucré. Je pense que vos produits peuvent se placer facilement en Italie".

Engouement pour les séances de dégustation des produits algériens

Des queues interminables se forment devant le stand dédié à la dégustation des produits frais et des plats traditionnels algériens, notamment le couscous.

Décoré dans un style traditionnel, le pavillon Algérie regroupe une vingtaine d'entreprises dont les produits exposés n'ont ainsi pas manqué de susciter l'attrait des visiteurs dont des professionnels.

"Depuis l'ouverture de ce Salon, nous continuons à recevoir beaucoup de professionnels de plusieurs nationalités, qui viennent découvrir nos produits. La plupart de ces professionnels étrangers ont fait part de leur souhait de rester en contact avec nous pour d'éventuels contrats", affirme le gérant d'un groupe algérien de produits agricoles et agroalimentaires.

Pour sa part, le représentant d'une autre société exposante observe que l'affluence au pavillon algérien est "remarquable" et a même dépassé ses attentes.

Considérée comme l'une des plus importantes foires commerciales des fruits et légumes en Europe, "Fruits Logistica" regroupe plus de 3.200 exposants de 80 pays dont l'Algérie.

S'étendant sur une superficie globale de 132.000 m2, "Fruits Logistica" fournit une image la plus large des innovations, produits et services sur tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement internationale.

Outre les producteurs et distributeurs de fruits et légumes, cette foire regroupe également des entreprises activant dans le domaine technique agricole (semences, développement de variétés, matériels, technologies de surveillance emballage...), de la logistique (transport, services de dédouanement, terminaux de fruits et légumes, entrepôts frigorifiques, grande distribution...) ainsi que les services (contrôle de qualité et certification, systèmes de gestion des stocks, marketing, assurance...).

Conduite par le ministre du Commerce, Said Djellab, la délégation algérienne participe à "Fruits Logistica 2019" afin d'affirmer le potentiel agricole algérien à l'international et de prospecter de nouvelles opportunités d'exportation.