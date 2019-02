Sénégal: En caravane orange dans le Saloum - Idy décroche le soutien du maire de Sokone

En caravane Orange dans le Saloum, Idrissa Seck a décoché le soutien du maire de Sokone Petit Guèye avec qui, il a sillonné quelques artères de la commune.

S'adressant à ses militants Idrissa Seck soutenant être «sûr» de sa victoire dès le premier tour, a annoncé un programme de développement dénommé «Une commune, un milliard ». Il s'est toutefois refusé à tout commentaire sur l'invite au boycott de la Présidentielle par Me Wade.

Le candidat de la coalition Idy2019 est aux anges. En caravane Orange hier, mercredi 6 février dans le Saloum, Idrissa Seck a décroché le soutien du maire de la commune de Sokone, Petit Gueye. Ce dernier a officialisé son ralliement à la coalition Orange lors du passage de la caravane de l'ancien maire de Thiès dans sa commune.

Pour montrer leur Convergence de vue, les deux hommes ont même sillonné en caravane les artères de la commune avant de s'adresser à leurs militants qui étaient massivement sortis pour prendre part à cette mini-caravane aux sons des klaxons de véhicules.

Prenant en premier la parole, Idrissa Seck visiblement très heureux de ce ralliement et de la forte mobilisation des populations locales dit «être sûr» de sa victoire des le premier tour.

Poursuivant son propos, il a ajouté au sujet de son alliance avec Petit Gueye, partager avec ce dernier la même détermination à mettre un terme au gaspillage des ressources publiques et l'instauration d'une gouvernance basée sur la réduction du grand écart en terme de développement entre zones urbaines et campagne.

Sous ce rapport, il a annoncé un programme de développement dénommé «Une commune, un milliard» destiné au financement des infrastructures de bases dans toutes les zones rurales.

«Nous, les enfants des terroirs, nous soutenons le président Idrissa Seck pour réduire les écarts entre les zones urbaines et rurales. Une commune un milliard», a lancé de son côté le maire Petit Gueye à l'endroit de ses militants en extase.

Par ailleurs, Idrissa Seck a également annoncé en cas de son élection le 24 février prochain, de s'attaquer au problème de commercialisation de l'arachide et les bons impayés. Il faut souligner que dans sa route vers Sokone, le candidat Idrissa Seck qui a reçu le renfort de Mamadou Lamine Diallo du mouvement Tekki et Abdoul Mbaye a marqué plusieurs arrêts pour s'adresser à partisans à Passy puis à Keur Abdou Yassine dans la commune de Dioson. Dans cette dernière localité, le candidat de la coalition Idy2019 a eu droit à un accueil royal avec un peloton de chevaux comme ça se fait lors de certains déplacements du chef de l'Etat. Ces derniers ont été mobilisés par Keba Toure, responsable Rewmi qui a assuré à son leader une écrasante victoire dans cette localité comme lors de la présidentielle de 2000 où le Pds avait obtenu près de 100% des suffrages.

A Karang où il s'est rendu également après l'étape de Sokone, le candidat de la coalition Idy2019 a invité ses partisans à voter massivement pour la victoire de leur coalition afin de «dégager définitivement Macky Sall et son régime».

REFORME DES INSTITUTIONS : Idy, Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye signent le pacte de Sokone

Le candidat de la coalition Idy2019 a procédé hier, mercredi 7 février, à Sokone, à la signature avec des leaders de sa coalition d'un document contenant les nouvelles réformes qu'il entend mettre en œuvre s'il est élu le soir du 24 février prochain.

Le candidat de la coalition Idy2019 et ses deux nouveaux alliés, Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye ont formalisé leur pacte d'alliance à travers la signature d'une plate-forme de réforme à mise en place dès le lendemain de la victoire de leur coalition au soir du 24 février prochain. La cérémonie de signature de ce mémorandum à lieu hier, mercredi 6 février dans la commune de Sokone. Dans ce document, le candidat de la coalition Idy2019 s'engage à mettre œuvre un chapelet de réforme au plan institutionnel, s'il est élu le 24 février 2019, président de la République

Et la première mesure à retenir est là suppression du parrainage dans la constitution et l'adoption des modifications inspirées de l'Avant-projet de Constitution proposée par la CNRI. A cela s'ajoute également la réduction de la taille du gouvernement à 25 ministres au maximum et l'institution du principe d'incompatibilité entre un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée mais aussi celle de Président de Conseil de collectivité locale. Dans ce document, les leaders de la Coalition Idy2019 prévoient également la dissolution de l'Assemblée nationale au cours de l'année 2019 et l'organisation de nouvelles élections législatives combinées aux élections locales. Des changements dans le mode d'élection des députés dont le nombre sera ramené à 150 sont également prévus. En effet, il est dit que les députés seront élus au suffrage universel direct par circonscription électorale (un député et son suppléant par circonscription).

Par ailleurs, il est aussi prévu la suppression du CESE et du HCCT et la création du Haute Autorité de la Démocratie (HAD), organe indépendant chargé d'assurer la régulation du champ politique y compris le fonctionnement des partis politiques. A ces mesures, il faut ajouter celles visant le réaménagement des corps de contrôle avec le remplacement de l'Ige par la Vérification Générale d'Etat (VGE), autorité administrative et indépendante.

A MEDINA BAYE : Idy annonce une diplomatie d'influence basée sur l'expertise de Baye Niasse

Reçu hier, mercredi 6 février par le Khalife général de Médina Baye, Ckeikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niasse dans le cadre de ses visites de courtoisie auprès des dignitaires religieux de la capitale du Saloum, le candidat de la coalition Idy2019, Idrissa Seck a annoncé sa volonté d'impulser une nouvelle dynamise à la diplomatie sénégalaise. Prenant la parole pour décliner l'objet de sa visite, Idrissa Seck, a expliqué à l'héritier du Khalifa de Baye Niasse son ambition de s'appuyer sur l'expertise remarquable de Baye Niasse en Afrique pour construire une «diplomatie d'influence en Afrique et dans le reste du monde». Idrissa Seck a confié avoir été inspiré par un ami nigérian qu'il à rencontré.

«Un jour, un ami du Nigeria que j'ai rencontré m'a dit, en parlant de Baye Niasse que, vous Sénégalais, si vous saviez ce que vos parents ont fait en Afrique et surtout ici, au Nigeria, vous allez avoir une diplomatie d'influence en Afrique parce que rien que dans notre pays, il compte plus 45 millions de disciples dont beaucoup occupent de hautes fonctions dans des institutions africaines et internationales. C'est dans cet élan que nous voulons nous inscrire si Dieu nous donne le pouvoir, le 24 février prochain. Je suis donc venu pour solliciter vos prières pour la victoire de notre grande coalition».

Prenant la parole à son tour, le porte-parole du Khalife, Cheikh Mouhamadou Makhi Aliou Cissé, a remercié le candidat, Idrissa Seck pour son geste et son témoignage sur leur illustre père, Baye Niasse. «En venant à Médina vous avez honoré tous les populations. Le Khalife Ckeikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niasse vous remercie beaucoup et vous assure ses prières pour que Dieu vous accompagne dans cette ambition que vous avez pour le Sénégal».