Maroc: Bonne performance du secteur automobile au Maroc

Moulay Hafid Elalamy prône la persévérance

Le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, s'est réjoui, mercredi à Tanger, de la bonne performance du secteur de l'automobile qui décidément "va bien", mais qui, pour aller de l'avant dans son élan, a besoin de la persévérance et des efforts soutenus de tous.

Le ministre, qui intervenait au 6e Salon de l'Automotive Meetings Tanger-Med (AMT), qui se tient du 6 au 8 février sous le Haut Patronage de SM le Roi sous le thème "Convergence anticipée vers les objectifs des écosystèmes 2014-2020", a souligné que si "le secteur automobile va bien au Maroc", il serait prématuré de "crier victoire", car il s'agit d'un secteur "en mouvance permanente", insistant sur l'impérieuse importance de la formation et de la formation continue pour gagner ce pari.

Le ministre, qui s'est longuement arrêté sur les réalisations du secteur automobile, a indiqué que celui-ci peut s'enorgueillir d'une capacité de production avoisinant les 700.000 véhicules par an (500.000 par Renault, et bientôt 200.000 par PSA), en sus de la création de 163.000 emplois (97% de l'objectif 2020) et d'un taux d'intégration de 50%, soit 78% de l'objectif 2020.

De ce fait, le secteur est aujourd'hui le premier exportateur au Maroc, avec des réalisations d'environ 70 milliards de dirhams (MMDH) sur un objectif de 100 MMDH, ce qui hisse le pays au rang de premier producteur de véhicules en Afrique, s'est félicité le ministre, ajoutant que le secteur automobile a pu attirer quelque 3 milliards d'euros (MM€) en sourcing (2 MM€ avec Renault et 1 MM€ avec PSA), lesquels chiffres "sont en train d'être révisés certainement à la hausse".

Le ministre a souligné également que 200 équipementiers sont installés au Maroc à la faveur d'un positionnement géographique exceptionnel, d'infrastructures routières, autoroutières, portuaires et industrielles de "très bonne qualité", et d'une stabilité politique et économique indéniable.

S'arrêtant sur les objectifs du secteur, M. Elalamy a noté qu'il s'agit notamment de porter la production annuelle à un million de véhicules, et le chiffre d'affaires à l'export à 100 milliards de dirhams.

Pour ce qui est de l'offre Maroc, il a indiqué qu'elle comprend la mobilisation du foncier, avec six zones franches opérationnelles ou en cours, un appui financier à l'investissement pouvant atteindre 20% du montant de l'investissement, une aide à la formation pouvant atteindre 6.000€ par personne, la mise en place prochaine d'un centre d'essai automobile et une offre spécifique aux joint-ventrues.

Pour maintenir cet élan et renforcer l'attractivité du Maroc, M. Elalamy a souligné l'impératif de continuer à chercher de nouveaux constructeurs pour atteindre l'objectif d'un million de véhicules par an, d'encourager les JV, et de développer les commodités identifiées par les constructeurs, tout en insistant sur l'apport incontournable de la formation.

Et le ministre de conclure que "le tournant pour le Maroc dans le secteur de l'automobile est décisif" dans une conjoncture en mutation, notamment le Brexit et la saturation de l'Europe de l'Est en matière de ressources humaines, ce qui nécessite, a-t-il dit, de "retrousser ses manches pour gagner des marchés maintenant (et) saisir les fenêtres de tir" qui ne tarderont pas à se refermer.

De son côté, le président de l'Association marocaine pour l'industrie et la construction automobile (AMICA), Mohamed Lacham, a souligné l'importance de développer la composante recherche et développement, et d'intégrer le développement durable, dont le recyclage et la valorisation pour s'engager en permanence dans une économie circulaire.

Le directeur général de PSA Maroc Rémi Cabon a, quant à lui, assuré que l'usine Peugeot, basée à Kénitra, commencera en 2019 son activité par la production de véhicules conçus et développés au Maroc, avec un taux d'intégration prévu à 65%.

Pour sa part, le directeur général de Renault Maroc, Marc Nacif, a indiqué que Renault Maroc produit 10% de la production globale du groupe, faisant savoir que le groupe entend renforcer sa capacité de production et introduire prochainement de nouveaux modèles.

L'Automotive Meetings Tangier-Med (AMT) est un salon consacré aux constructeurs et aux équipementiers automobile. Le salon, qui se tient depuis 12 années, rassemble les équipementiers et les grands donneurs d'ordre et permet d'échanger sur l'état des lieux et le développement automobile au Maroc.