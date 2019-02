Maroc: Les "défis de la lecture littéraire dans le monde arabe" en débat au SIEL

Le Forum de lecture au Maroc pour l'observation et le développement organise, le 9 février à Casablanca, un débat culturel autour des "défis de la lecture littéraire dans le monde arabe à l'heure de la mondialisation et des réseaux sociaux".

Organisée en marge de la 25ème édition du Salon international du livre de Casablanca (SIEL), cette rencontre abordera un ensemble de questions liées à la réalité de la lecture dans le monde arabe et s'interrogera sur la place qu'occupe le livre dans le quotidien du citoyen arabe, selon un communiqué des organisateurs. Le débat sera animé par l'écrivain algérien Waciny Laredj, la conteuse marocaine Latifa Baqa et le romancier et ex-ministre palestinien de la Culture Yahya Yakhlef, fait-on savoir.

Dans le cadre de cette rencontre, les intervenants discuteront des questions d'actualité qui se posent au sein des espaces culturels du monde arabe, parmi lesquelles : "Y a-t-il parmi nous des gens qui lisent encore?", "Le livre a-t-il toujours une place dans nos maisons, nos bureaux et nos vies?", "Avons-nous abandonné le livre ou est-ce lui qui a changé de forme?", "Y a-t-il dans nos maisons des enfants qui s'isolent avec un livre dans leur chambre, comme ils le font actuellement avec leurs téléphones portables?", "Pourquoi les Arabes se trouvent en bas de liste lorsqu'il est question des peuples qui lisent le plus?" et "Y a-t-il de l'espoir?".