Soudan: PCP - Retrait du gouvernement est une décision revient à l'association de direction

Khartoum — - Le Parti du Congrès Populaire (PCP) a confirmé que la décision de son retrait du Gouvernement de l'Accord National est une décision à être prise par l'Association de Direction du Parti, notant leur attachement à la nécessité de renforcer les Résultats du Dialogue National en mettant en exergue les Recommandations notamment celles concernant le lancement des Libertés.

Lors d'une Conférence de Presse tenue Jeudi au siège du PCP dans la banlieue de Berri, le Responsable Politique du Parti, Idriss Sulaiman a répété que l'expression de l'opinion est un droit garanti par la Constitution, demandant la création d'un Comité d'Enquête sur le meurtre du professeur Ahmed Al-Khair à Khashm-Algurba, et non un Comité d'Etablissement des Faits et la Poursuite du Procès Juste des Malfaiteurs.

Il a appelé à amender la Loi de 2010 sur la Sécurité Nationale et les Renseignements quant à ses article sur les Arrestations et les Incarcérations, incompatibles avec la Constitution de 2005, et a réitéré son appel à la Libération de tous les Journalistes Détenus et Incarcérés, ainsi qu'à l'Abolition de la Censure Prépublication et à la confiscation des Journaux.

Idriss a souligné la Formation du Parti d'un Comité Judiciaire chargé de suivre les travaux du Processus de l'Enseignant de Khashm-Algurba, dans l'Etat de Kassala et membre du PCP Ahmed Al-Khair.