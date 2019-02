Afrique de l'Ouest: Sahel - L'ONU condamne la recrudescence de l'insécurité

Dakar — Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), a condamné jeudi à Dakar la recrudescence de l'insécurité découlant des attaques de groupes islamistes dans la sous-région.

"Les Nations Unies condamnent ces attaques qui continuent de prendre les civils les forces de sécurité et les casques bleues, ainsi que les acteurs économiques pour des cibles", a-t-il déploré lors d'une conférence de presse sur "la situation politique et sécuritaire de la sous-région".

Des pays du Sahel, comme le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, connaissent des attaques terroristes à répétition qui ont fait de nombreuses victimes aussi bien civiles que militaires.

La Conférence des chefs d'Etat de G5, constitué de cinq Etats membres (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) a lors de son dernier sommet à Ouagadougou, condamné fermement tous les attentats terroristes survenus récemment dans la région.

Cette organisation cherche à mobiliser cette année un financement de 2,4 milliards d'euros, soit 1.574,2 milliards de FCFA, pour rendre opérationnelle sa force conjointe.

"Il est vital que l'aide financière promise à la force conjointe soit débloquée pour permettre une mise en œuvre efficace", a préconisé Mohamed Ibn Chambas.

"Des engagements ont été pris lors du sommet du G5 et doivent être soutenus par la communauté internationale", a ajouté M.Chambas, sans donner plus de détails.

Concernant le bassin du Lac Tchad, a-t-il rappelé, "l'année 2018 a vu l'adoption par l'Union Africaine de la Stratégie de Stabilisation et une mobilisation accrue des donateurs durant la conférence de Berlin".

Selon le représentant de l'ONU, "la spirale de la violence ne peut entraîner que le chaos et le malheur pour toutes ces communautés".

"Il y a désormais un besoin de dialogue, de rapprochement et de justice à travers la région pour retrouver l'équilibre. Il y va de l'avenir de cette région", a-t-il encore plaidé, ajoutant que "l'action militaire seule ne pourra pas éradiquer le poison de la menace terroriste".

Il a par ailleurs souligné que l'engagement des gouvernements et le soutien de la communauté internationale sont tout autant déterminants pour changer la donne et replacer la sous-région dans une dynamique de développement et de stabilité durable

"Les Nations Unies et notre bureau pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel demeurent engagés pour soutenir les pays de la sous-région pour le développement partagé, la construction démocratique et la bonne gouvernance", a-t-il assuré.