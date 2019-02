Afrique: Classement FIFA/février - La RDC à la 51e position

Les Léopards ont quitté ce mois-ci le top 50 au rang de l'instance mondiale de football, occupant la 51e loge alors qu'ils étaient 49e en janvier.

La Fédération internationale de football association (Fifa) vient de rendre public, le 7 février, en son siège à Zurich, en Suisse, son classement mensuel des pays. L'on note tout de suite à propos de la République démocratique du Congo (RDC) qu'elle vient de quitter le top 50 des meilleures nations du ballon rond. Le pays du regretté Pierre Ndaye Mulamba « Mutumbula » (qui s'est éteint le 26 janvier dernier en Afrique du Sud) occupe la 51e place alors qu'il était la 49e position en janvier. Néanmoins, la RDC conserve la cinquième place en Afrique, avec devant elle, quatre mondialistes, à savoir le Sénégal (24e rang mondial), la Tunisie (28e rang mondial), le Maroc (43e rang mondial) et le Nigeria (46e rang mondial). Pour rappel, la RDC n'a engrangé aucune victoire tout au long de l'année dernière et perdait déjà des places au classement après avoir atteint son meilleur classement, la 36e position mondiale en août 2017 et deuxième en Afrique.

Dans la suite du top 20 en Afrique, on retrouve à la sixième place le Ghana (52e rang mondial), le Cameroun (56e rang mondial), l'Egypte (57e rang mondial), le Burkina Faso (62e rang mondial), le Mali (65e rang mondial), la Côte d'Ivoire (66e rang mondial), la Guinée (68e rang mondial), l'Algérie (69e rang mondial), l'Afrique du Sud (74e rang mondial), le Cap Vert (74e rang mondial), l'Ouganda (77e rang mondial), la Zambie (82e rang mondial), le Congo (84e rang mondial), le Gabon (85e rang mondial) et le Bénin (94e rang mondial).

Selon la Fifa, la Coupe d'Asie des nations qui vient de s'achever avec le sacre du Qatar explique l'absence des pays africains dans le top 50 en février 2019. « La Coupe d'Asie est à l'origine de la très grande majorité des mouvements constatés dans cette première édition de 2019, tandis que le peu de matchs disputés par des équipes d'autres confédérations a généré un Top 20 inchangé. Conséquence additionnelle de ces mouvements, le nombre de représentants asiatiques dans le Top 50 a été revu à la hausse. L'AFC y place, en effet, une équipe supplémentaire aux dépens de la CAF -et plus particulièrement de la RD Congo (51e, moins 2)-, ces deux confédérations comptant désormais le même nombre de représentants au sein des cinq nations les mieux classées», lit-on sur le site officiel de l'instance.

Les Léopards du sélectionneur Florent Ibenge devront s'imposer en mars contre les Lones Stars du Liberia, en dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations pour espérer se rendre en Egypte en juin, en phase finale, et aussi se relancer dans le classement Fifa. Au niveau mondial, la Belgique, demi-finaliste du mondial 2018 en Russie, est première, devant la France, championne du monde en titre, et le Brésil. La Croatie, finaliste malheureuse du mondial russe devant la France, est quatrième, devant l'Angleterre, le Portugal, l'Uruguay, la Suisse, l'Espagne et le Danemark qui ferme le top 10 mondial.