Angola: L'Angola et la Suède s'unissent pour augmenter leur chiffre d'affaires

Stockholm — Des hommes d'affaires angolais et des investisseurs suédois se sont réunis jeudi lors d'un séminaire organisé à Stockholm pour identifier de nouvelles formes et de nouveaux domaines de coopération afin d'accroître le chiffre d'affaires entre les deux pays.

La rencontre avait pour devise "Il est temps d'accroître les affaires en Angola" et visait essentiellement à promouvoir le rapprochement entre hommes d'affaires, investisseurs et diplomates angolais et suédois.

L'Angola, par l'intermédiaire de l'Agence d'investissements privé et promotion des exportations (AIPEX), a présenté les avantages et les raisons pour lesquels les investisseurs suédois et les autres investisseurs souhaitant canaliser d'investissements dans divers secteurs de l'économie angolaise.

Le séminaire "Il est temps d'accroître les affaires en Angola" a rassemblé plus de 60 participants et s'est concentré sur la recherche d'investissements pour l'Angola et de la compétitivité des entreprises angolaises à travers la promotion et l'internationalisation de leurs affaires.

La Suède a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Angola et, dès lors, a de solides relations de coopération avec le gouvernement angolais.

Parmi plusieurs projets, le royaume de Suède était responsable de la construction du premier centre de formation à la pêche en Angola (CEFOPESCAS) et du projet d'électrification de la municipalité de Dembos, dans la province de Bengo.