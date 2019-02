Congo-Brazzaville: Pool - La population de Mayama entre soulagement et doléances

L'ambassade des Etats-Unis a fait un don, le 7 février, aux habitants de plusieurs localités du département dont le district de Mayama. Satisfaits du geste et du retour de la paix, ceux-ci ont exposé les problèmes qui les tracassent.

Le don constitué des non-vivres est financé par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (Usaid) dans le cadre du projet d'assistance aux déplacés du Pool. A titre symbolique, le chef de mission adjoint de l'ambassade des Etats-Unis au Congo, Mathew Cassetta, a remis des kits à trois cent quatre vingt dix-sept ménages du district de Mayama, le 7 février. Les équipes de Caritas Congo et de Catholic relief services, une agence d'aide humanitaire, poursuivront l'opération dans d'autres villages. « Nous saluons le retour de la paix dans le Pool et nous poursuivons notre engagement à soutenir la population. Le don que nous avons fait est nécessaire pour répondre aux besoins des ménages », a déclaré Mathew Cassetta.

Les récipiendaires ont salué l'initiative des Etats-Unis qui ne sont pas à leur premier geste s'agissant de l'assistance à la population du Pool. « Ce don, qui est un signe positif de coopération entre notre pays et les Etats-Unis, va nous soulager », selon Martine Diantouari, une habitante du district de Mayama.

Doléances

Dans un échange direct avec le diplomate américain, la population a souhaité que l'aide humanitaire soit tournée vers les activités agro-pastorales qui permettent de créer la richesse et de mieux se prendre en charge. « La population vit de l'agriculture et de l'élevage. Il est nécessaire de l'aider à cultiver la terre car, le sol est riche et il y a suffisamment d'espace », a indiqué le sous-préfet de Mayama, Bernard Ndoulou. Avec le retour de la paix, selon lui, il est important de soutenir les jeunes dans les initiatives agro-pastorales. De la sorte, ils ne pourront pas verser dans la violence.

Le chef du quartier 1 de ce district, Joseph Keba, a, quant lui, évoqué les aspects liés à la santé. La localité n'a pas d'infirmerie et l'approvisionnement en médicaments est difficile, a-t-il expliqué. « Avec l'âge, il est difficile de continuer dans les travaux champêtres. Les jeunes qui doivent s'y lancer méritent d'être en bonne santé pour plus de productivité », a-t-il dit. Ainsi, la population a souhaité recevoir, dans un avenir proche, des semences et du matériel aratoire. La fertilité du sol permet, selon certaines langues, de développer plusieurs types de plantations.

Les filles-mères ont manifesté la volonté d'apprendre divers métiers, les hommes aussi. L'objectif est d'être autonome et se prendre en charge car, il y a des parents qui accusent des difficultés d'envoyer leurs enfants à l'école, ne disposant pas des 300 FCFA exigés pour payer les enseignants bénévoles. Heureusement que la récente affectation des enseignants finalistes permet de résorber le problème, à en croire le sous-préfet.

Par ailleurs, en termes de sécurité, le département du Pool n'est plus une zone rouge. Selon Bernard Ndoulou, 90% de la population, notamment à Mayama, a regagné les domiciles dans la quiétude.

Selon le chef de mission adjoint de l'ambassade des Etats-Unis, les échanges avec la population soulagée par ce don permettront d'exploiter d'autres volets en matière d'aide suivant les besoins exprimés.