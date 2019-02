Congo-Brazzaville: Couleurs de chez nous - Que dit la météo ?

La vie au sein des sociétés se lit souvent à travers les langues pratiquées par les peuples. Parce que ces langues reflètent souvent les réalités auxquelles ils font face au quotidien. Au sujet des langues, elles sont d'abord un moyen de communication et, donc, sujettes à diverses manipulations qui les rendent tantôt fermées, tantôt accessibles.

Cette relation entre la langue et la réalité sociale est si forte que dans la pratique, certains individus ont de la peine à décrypter le message ou le langage même quand ils en sont des locuteurs. Pourquoi ? Parce que partager la langue ne signifie nullement accéder aux secrets d'une société.

Prenons cette expression sous la forme interrogative qui devient récurrente entre Congolais : « Que dit la météo ? ». Celle-ci n'a rien à avoir avec le temps qu'il fait en termes de soleil ou de pluie. D'ailleurs, qui connaît les Congolais sait que la météo ne les a jamais préoccupés. Ils ne la consultent pas du tout ! La météo ici est une image pour se renseigner sur quelque chose que l'on attend fiévreusement.

La crise économique que vit le Congo, depuis presque 2015, a bouleversé le calendrier de la paye des salaires des fonctionnaires de l'Etat et, de plus en plus aussi, ceux des autres employés. Cela dit, quand arrive la fin de mois, ils sont nombreux à interroger les autres sur la météo. Une autre façon d'interroger le climat « financier », l'atmosphère qui règne au niveau du ministère des Finances ou du Trésor public et, enfin, au niveau des banques.

Tant que la météo à ces endroits est calme, cela suppose qu'il n'y a pas de paye au programme. Car, la paye rime avec l'agitation devant et dans les banques. Un climat tendu qui fait courir les fonctionnaires d'un coin à l'autre de la ville à la recherche d'une agence ouverte. Ou celle moins fréquentée. Donc, avec un climat supportable. Voilà pour la réalité.

Mais, chemin faisant, la météo devient un fourre-tout, un voile pour dire des choses ou chercher à en savoir. Entre copains ou copines, on s'appellera pour demander la météo qui, ici, renvoie aux retrouvailles autour de la bière. Dans la foulée, un amoureux passera par ce concept pour évaluer ses chances auprès de sa dulcinée pour une rencontre agrémentée et agréable. Suivez mon regard !

« C'est comment la météo à la maison ? », telle est la question d'un aîné à son cadet pour vérifier si maman ou papa est à la maison ou si la nourriture est prête. Ou si, suite à son inconduite et à la dispute, la température a baissé et que l'ordre est revenu au foyer.

Bref ! On peut retourner le concept et la question qui le contient dans tous les sens, on retrouvera toujours cette recherche voilée de l'information et cette passion de la discrétion qui habite désormais les Congolais malgré, aussi, des excès qu'on leur reconnaît de tout afficher sur la toile.

Mais, pour revenir à la météo, nous vous parlerons de la « commission météo » dans un prochain numéro.