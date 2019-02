Togo: Alliance stratégique entre le Togo et le FIDA

Plus de 50 000 ménages ruraux vulnérables bénéficieront d'un projet de 35 millions de dollars destiné à stimuler la croissance économique rurale inclusive et à créer des emplois dans les zones rurales grâce à une approche axée sur les filières agricoles, selon les détails d'un accord de financement conclu jeudi par le gouvernement togolais et le Fonds international de développement agricole (FIDA).

L'accord de financement du Projet d'appui au mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques (ProMIFA) a été signé à Lomé par Lisandro Martin, directeur régional de la division Afrique de l'Ouest et du Centre du FIDA, et Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances.

Le FIDA participera au financement du projet par un prêt de 3,7 millions d'USD et un don de 3,7 millions de dollars.

Le projet sera cofinancé par le secteur privé - institutions financières (6,3 millions), le gouvernement togolais (3,8 millions), et les bénéficiaires (1,8 millions).

Le déficit, d'un montant de 15,6 millions sera couvert par d'autres sources de financement ou par le cycle d'allocation des ressources du FIDA au Togo - période 2019-2021.

Le secteur agricole reste l'épine dorsale de l'économie togolaise. Il fournit plus de 60% des emplois et contribue à 41% du PIB.

Le nouveau projet développera en premier lieu la production et la commercialisation du riz, des produits maraîchères, du maïs et des volailles afin d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés rurales.

'Bien que le secteur agricole demeure le principal employeur des jeunes, en particulier des femmes au Togo, les opérateurs du secteur financier hésitent à leur accorder des crédits', a déclaré M. Martin.

Accès durable à des services financiers

'ProMIFA facilitera l'accès durable à des services financiers adaptés aux petits exploitants et aux micros, petites et moyennes entreprises agricoles, afin qu'ils puissent développer leurs activités et accéder aux marchés.'

ProMIFA vise aussi à créer des emplois et à améliorer les revenus des populations rurales vivant dans les zones du projet, et à faire en sorte qu'au moins 30% des participants au projet soient des femmes et 40% des jeunes.

Il facilitera l'accès des communautés rurales aux services financiers en augmentant les prêts consentis aux petits exploitants agricoles et aux petites et moyennes entreprises rurales, tout en améliorant l'éducation financière.

De plus, le projet appuiera la mise en place d'un mécanisme de financement et d'atténuation des risques, développera de nouveaux produits financiers et améliorera la qualité des services financiers.

Le siège du FIDA à Rome

ProMIFA renforcera également la capacité des institutions financières afin qu'elles puissent aider les petits exploitants à élaborer des plans d'affaire et leur fournir des produits financiers répondant à leurs besoins.

'Cet appui du FIDA n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de la volonté politique du chef de l'Etat. C'est également l'expression de la confiance en une vision incarnée par le Plan national de développement', a déclaré Sani Yaya.

Depuis 1983, le FIDA a participé au financement de huit programmes et projets de développement rural au Togo, en investissant 94,8 millions de dollars sur un coût total de 252,5 millions.

Ces projets et programmes ont bénéficié directement à plus de 320 000 ménages ruraux.

Le FIDA apporte son appui aux populations rurales depuis 40 ans, en leur donnant les moyens de réduire la pauvreté, d'accroître la sécurité alimentaire, d'améliorer la nutrition et de renforcer leur résilience.

Depuis 1978, le FIDA a octroyé environ 20,4 milliards de dollars sous la forme de prêts à faible taux d'intérêt et de dons en faveur de projets qui ont bénéficié à quelque 480 millions de personnes.

Le FIDA est une institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations Unies dont le siège est à Rome, le centre névralgique des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.