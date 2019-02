Congo-Brazzaville: ART et déco - Josephim Noël Milandou spécialisé dans la transformation du papier en pièce de décoration

Ne vous fiez pas à son silence et sa démarche nonchalante ! Derrière cette timidité apparente se cache un observateur de la nature et un passionné de mathématiques. Agé de 22 ans, l'artiste manie avec maestria les papiers qu'il transforme en de véritables objets de décoration. Un art dans lequel il s'est lancé l'année dernière et dont les œuvres en témoignent. Zoom sur l'originaire de Pointe-Noire qui nous parle de son travail.

Les œuvres de Josephim Noël Milandou sont un délicat mélange de raffinement et de précision, le tout majestueusement confectionné. En effet, derrière ses créations, il y a tout un projet de décoration ambitieux de « faire des œuvres pour sublimer les intérieurs des clients », confesse un admirateur et acheteur de ces œuvres.

Loin d'être anodins, ces objets (vases à fleurs, fleurs, objets de décoration, animaux ... ) font appel à la précision et l'observation. Des pièces uniques que l'artiste confectionne avec du papier blanc et de couleur, une règle, des ciseaux et de la colle. Une démarche simple et précise qui consiste à découper du papier en forme de petits triangles et, avec de la colle, il les superpose les uns sur les autres avec une précision et une habileté car, explique-t-il, « chaque détail a une importance capitale ».

Son doigté précis, ses belles finitions, sa façon de disposer les couleurs, son souci du détail, autant d'éléments qui révèlent la subtilité et la minutie de son travail. Une démarche qui répond à certains critères artistiques puisque Josephim Noël Milandou représente son quotidien via ses observations et son imagination débordante. Oui, chacune de ses œuvres est unique, de par l'harmonisation des couleurs, la précision et le raffinement des pièces.

Son travail suscite l'admiration de son entourage et des clients. "J'ai fait la connaissance de Noël, l'année dernière. Il vendait ses œuvres dans la rue. J'étais juste impressionné par ce qu'il faisait. Depuis, je ne cesse de l'encourager en l'aidant dans l'achat de son matériel. C'est un artiste talentueux et a de l'avenir ", a témoigné Romain, artiste rappeur et réalisateur.

Des œuvres dont les prix varient entre 5000 F CFA et plus avec un délai de livraison de trois ou quatre jours. L'artiste reçoit aussi des commandes personnalisées tout en respectant les exigences du client.

Un travail innovant que l'artiste souhaite transmettre via des ateliers d'apprentissage dans les écoles ou encore dans son atelier pour le perpétuer. Un vernissage des œuvres de Josephim Noël est prévu à l'Institut français, le 14 février, jusqu'à la fin de ce mois.

Installé à Kinsoudi, à Brazzaville, où il est venu présenter son baccalauréat auprès de son frère aîné, Josephim Noël Milandou passe son temps entre son studio photo et sa passion. Aujourd'hui, son art consolidé, l'artiste revoit ses débuts difficiles. « Le début n'était pas facile, un travail qui demande beaucoup de concentration et de doigté », avoue-t-il, avant de reconnaître que la technique et l'adresse s'acquièrent au fil des jours. « Aujourd'hui, je perfectionne mon style en y imposant ma propre griffe : ces petits triangles superposés les uns les autres avec finesse » fait savoir Noël, tout confiant.