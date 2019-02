Congo-Brazzaville: Pen Afrique francophone - Florent Sogni Zaou élu troisième vice-président

Le journaliste-écrivain, président du Pen Centre Congo Brazzaville, a récemment été désigné à Dakar, au Sénégal, troisième vice-président du bureau exécutif des « Pen Afrique francophone ». Il a restitué pour Les Dépêches de Brazzaville les péripéties de ces assises.

Le Pen international, dont le siège est à Londres, en Grande Bretagne, est une tribune offerte aux poètes, romanciers, essayistes, nouvellistes, historiens, dramaturges, journalistes et scénaristes pour partager le même intérêt du métier et de l'art de l'écriture.

La désignation de Florent Sogni Zaou à la troisième vice-présidence de cette tribune a eu lieu à l'issue de l'assemblée générale des Pen Afrique francophone, sous la présidence d'Alioune Badara Beye, lors des assises de la vingt-sixième édition de la Journée internationale de l'écrivain africain, tenues sur le thème « Littérature, démocratie et pouvoir ».

Outre le président du Pen Centre Congo Brazzaville, Aline Olga Lonzaniabeka a également été élevée au rang de secrétaire adjointe en charge des Pen jeunes et des réseaux sociaux. Des prix ont été décernés à sept écrivains lauréats parmi lesquels le ministre d'Etat de la République du Congo, Henri Djombo, dont deux pièces de théâtre "Bruits des couloirs" et "Sur la braise" ont été mises en scène par les acteurs sénégalais du Théâtre Daniel Sorano et à Keur Birago, siège de l'association des écrivains du Sénégal.

Parlant de sa désignation, Florent Sogni Zaou a déclaré que le Sénégal a quitté le terrain de Pen dormant pour être considéré comme Pen actif. Il y avait sept Congolais dont deux membres du Pen Centre Congo Brazzaville, Aline Olga Lonzaniabeka et Florent Sogni Zaou, ainsi que deux membres du Forum des gens de lettres, Huppert Malanda et Virginie Awé, y compris le ministre d'Etat, Henri Djombo, et le Pr Mukala Kadima Nzuji.

Ce qui a milité en faveur de cette désignation, c'est le fait que le Pen Centre Congo Brazzaville est revenu sur la scène en 2017 au lendemain de la célébration de la vingt-quatrième Journée internationale. Le Congo y était pays invité d'honneur. Le livre du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, intitulé "Le manguier, le fleuve et la souris" était aussi à l'honneur. C'est à cette occasion que le président Alioune Badara Beye avait informé la conseillère à la Culture, arts et tourisme du président de la République du Congo, Lydie Pongault, que le Pen Congo était dormant. « Un Pen dormant est un Pen sans activité », avait-il déploré. La conseillère avait, à cet effet, conseillé Florent Sogni Zaou de prendre en main cette association. Sitôt rentrés à Brazzaville, ils ont obtenu le récépissé de déclaration d'association.

La Relico pour lancer les activités littéraires

La Rentrée littéraire du Congo (Relico) a été créée pour accompagner le Pen car, une association sans activité ne vit pas. C'est à ce moment que Florent Sogni Zaou a pensé à la création de cette Relico. Depuis, deux éditions sont déjà organisées. En dépit de moyens qui constituent un véritable frein, la troisième édition aura lieu les 10, 11 et 12 octobre 2019.

La Relico a pour moments forts la promotion du livre et de l'écrivain. « Nous prenons en compte les titres parus entre les deux mois d'octobre de deux années ou deux éditions. En 2017, pendant trois jours, nous avons eu plus de trois cent cinquante participants et une trentaine d'écrivains. En 2018, faute de moyens, nous avons réduit le nombre de jours. L'activité s'est tenue pendant deux jours », a précisé Florent Sogni Zaou.

Le siège des Pen d'Afrique francophone est à Dakar, au Sénégal, et le point focal en Afrique centrale se trouve à Libreville, au Gabon.