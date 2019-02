Nigeria: Globacom annonce la feuille de route pour l'avenir des télécommunications nigérianes

communiqué de presse

Lagos, Nigeria — Globacom a annoncé une feuille de route pour l'avenir du secteur des télécommunications au Nigeria, y compris un plan pour introduire de nouveaux outils d'analyses de données afin de capter en temps réel l'expérience des abonnés.

Selon Sanjib Roy, directeur technique du groupe Globacom, qui a fait cette annonce lors d'une réunion avec les dirigeants des médias à Lagos (Nigeria) vendredi, Globacom a largement investi dans les mises à niveau du réseau, y compris en adaptant les anciennes installations. Sanjib Roy a affirmé que l'entreprise est prête à vivre sa meilleure année en termes de qualité du service, de vitesse des données et d'expansion des capacités.

Il a ajouté qu'au cours des dix derniers mois, 26 avions de fret venus du monde entier ont amené des tonnes d'équipement de réseau dans le pays pour Globacom.

Il a souligné que l'équipement a aidé Globacom à construire un tout nouveau réseau de qualité supérieure et offrant de capacités plus élevées. « L'activation est en hausse, et le trafic sur le réseau ainsi que la consommation augmentent », a-t-il dit.

« Une nouvelle technologie radio micro-ondes Bande E a été déployée, ce qui a entraîné une augmentation de la bande passante de retour à 1,5-2 Go par liaison. Plus de 1 800 BTS et un nombre égal de NodeBs ont été échangés dans les états de Lagos, Oyo, Ogun et Rivers. De plus, 1 000 micro-ondes ont été fournies et déployées pour moderniser le réseau de transmission à protocole IP. La capacité de GLO 1, le câble sous-marin de Globacom, est passée à 300 G, ce qui donne une énorme bande passante pour les activités mobiles et commerciales ».

« Tout cela a été possible grâce à une offre rapide et à un déploiement efficace. Nous avons également déployé plus de 2 000 nouveaux générateurs et 6 000 nouvelles batteries pour stimuler l'expérience des clients. Le travail est en cours sur plus de 1 000 km de liaisons à fibre où la construction de routes a affecté le câblage à fibre », a expliqué M. Roy.

Il a poursuivi en expliquant que le déploiement d'unités à distance (RRU) haute puissance pour les services 3G et de l'antenne multi-sectorielle avait été achevé pour mieux couvrir la réception intérieure de la 3G, le téléchargement des données à haute vitesse, la qualité du signal et la couverture réseau.

Globacom met également à jour la capacité des liaisons micro-ondes existantes, en convertissant les liens TDM au protocole IP pour la 2G et la 3G ; et déploie des liaisons micro-ondes de secours pour augmenter la capacité de retour des données et protéger le trafic contre les coupures de la fibre.

M. Roy a révélé qu'en 2019, Globacom, société détenue par le Dr Mike Adenuga, la deuxième personnalité africaine la plus riche au monde selon le classement Forbes, prévoit un avenir encore plus prometteur.

« Nous utilisons un moyen scientifique et méthodique pour mettre en place de nouveaux sites basés sur les retours d'opinion dans des régions où des sites sont nécessaires pour traiter les plaintes des clients. » Cette année, nous prévoyons également de mettre en place le réseau LTE à bande de 1 800 MHz dans les plus grandes villes pour augmenter notre pénétration LTE 4G et permettre une adoption plus élevée des appareils mobiles pour que la population puisse mieux aborder l'avenir. De nouveaux produits d'entreprise qui aideront les PME et les entreprises des zones rurales à se développer dans un environnement numérique sont également à l'étude. De nouveaux sites seront également construits dans les zones rurales pour combler le fossé numérique entre les villes et les villages », a déclaré Sanjib Roy.

Il a affirmé que Globacom exécutera un lancement conceptuel de la 5G en bande 700 mhz pour l'Internet des objets cette année.

https://www.sunnewsonline.com/glo-sets-path-for-future-of-nigerian-telecoms-invests-in-new-solutions/