Rwanda: Kibir rencontre le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda

Kigali — Le Vice-président de la République Dr. Osman M.Yousif Kibir a affirmé les relations étroites avec la République rwandaise et la volonté du Soudan de promouvoir et de développer une coopération commune au profit des intérêts des deux pays et deux peuples.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre rwandais Édouard Ngirente en présence de son ministre des Affaires étrangères dans la capitale, Kigali, le vice-président de la République les a informé sur la mise en œuvre de l'accord de paix au Soudan du Sud et de l'accord paraphé à la suite des négociations déroulées à Khartoum dans le contexte des efforts du Soudan pour parvenir à la paix et à la réconciliation dans la République Centrafricaine-RCA, ainsi que ses efforts pour lutter contre l'immigration clandestine et le terrorisme.

Pour sa part, le Premier ministre rwandais a rendu hommage aux efforts du Soudan pour instaurer la paix dans les pays du voisinage africain et a remercié le vice-président de la République pour sa visite, soulignant que le moment était opportun, en particulier lorsque le continent assistait à diverses transformations politiques, ajoutant que le Soudan est un pays important ayant des rôles positifs vis-à-vis des questions de la région, tout en soulignant la volonté de son pays d'établir des partenariats stratégiques avec le Soudan dans tous les domaines.

L'Ambassadeur du Soudan auprès du Rwanda Abdullah Hassan Issa a indiqué que la réunion portait sur les relations soudano-rwandaises et a débattu des possibilités de coopération commune entre les deux pays et l'utilisation de leurs potentiels pour servir les intérêts de leurs peuples.