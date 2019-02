Congo-Kinshasa: Lille - Quand Pépé est comparé à Ronaldo et Mbappé

Conseiller du président de Lille, Luis Campos est revenu sur les performances de Nicolas Pépé.

Auteur de 16 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 cette saison, l'attaquant ivoirien fait partie des meilleurs avant-centres du championnat français et ces statistiques rivalisent même avec celles de certains grands joueurs. Voilà qui pousse Luis Campos à le comparer à Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé.

« Quand j'étais au Real Madrid, même quand l'équipe jouait mal, je savais que Cristiano (Ronaldo) pouvait, à tout instant, dribbler, frapper, marquer et changer le cours du match, le faire gagner. À Monaco, avec Mbappé, pareil. Et maintenant, à Lille, avec Pépé, c'est la même sensation. La verticalité de son jeu, sa vitesse, ses changements de rythme, son extraordinaire pied gauche, son efficacité, et désormais sa mentalité de compétiteur, qu'il a progressivement acquise, me font dire qu'il possède le pedigree d'un grand joueur », a confié Campos pour France Football.