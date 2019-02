Algérie: Travaux publics - Zaalane inspecte le CTTP

Alger — Le ministre des Travaux Publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a effectué, jeudi, une visite de travail à l'Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP), pour s'enquérir de ses capacités, besoins et conditions de travail, indique un communiqué du ministère.

Placé sous la tutelle du ministère, le CTTP est spécialisé dans l'étude et le suivi des travaux de réalisation des différents projets, à savoir: les routes, les ouvrages d'art aéroportuaires, portuaires et ferroviaires, ajoute le communiqué.

Au titre de cette visite, M. Zaalane a inspecté les laboratoires techniques, les équipements et moyens utilisés dans le contrôle technique des travaux publics, et le centre du réseau informatique dudit organisme.

Lors de sa rencontre avec les travailleurs et cadres du CTTP, tenue en présence du partenaire social, le ministre a estimé nécessaire "d'être au diapason du développement enregistré en matière de contrôle technique des travaux publics".

"La réalisation et la modernisation, dans le cadre du programme du président de la République, des infrastructures de base en Algérie qui compte actuellement 130 000 km de routes et 4300 km de voies ferrées s'étendant sur un linéaire de 6300 km, ainsi que l'élargissement des ports et aéroports exigent en contrepartie la modernisation et le développement des mécanismes de contrôle et de gestion, afin de garantir la qualité et la pérennité des projets réalisés", précise la même source.

Au terme de sa visite, M. Zaalane a donné des instructions en vue de doter les laboratoires du CTTP en outils et moyens de pointe, insistant, en outre, sur l'importance de la formation et de la recherche appliquée, d'autant que l'organisme qui prodigue un service public, constitue un outil technique utilisé par les pouvoirs publics en général et le ministère de tutelle en particulier pour assurer le contrôle technique des travaux publics.

Ledit organisme est appelé à "fournir et trouver des solutions aux problèmes techniques rencontrés pendant et après la réalisation des projets".