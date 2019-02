Algérie: 14 morts et 275 blessés au niveau des zones urbaines en une semaine

ALGER -Quatorze (14) personnes ont trouvé la mort et 275 autres ont été blessées dans 230 accidents de la route survenus, en une semaine, au niveau des zones urbaines, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le bilan fait ressortir une baisse du nombre d'accidents (-17) et une hausse du nombre de décès (+02), indique le communiqué, précisant que le facteur humain demeurait la principale cause des ces accidents à plus de 90 %, en raison du non respect de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse, de la fatigue et du manque de concentration lors de la conduite.

A cet effet, la DGSN appelle les usagers de la voie publique "à faire preuve de prudence et de vigilance lors de la conduite, à respecter le code de la route, à éviter l'excès de vitesse, et à veiller au contrôle régulier de leurs véhicules, pour la sécurité de tous". Le communiqué rappelle également le numéro vert 15-48 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24h.