Algérie: Djellab appelle à la densification des échanges commerciaux agricoles avec l'Allemagne

Berlin — Le ministre du Commerce Said Djellab a appelé les chefs d'entreprises allemandes à densifier les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Allemagne en s'appuyant sur des partenariats dans le domaine de l'exportation agricole.

"Nos échanges avec l'Allemagne ont connu des niveaux assez appréciables et nous souhaitons renforcer cette tendance à travers les produits agricoles", a indiqué M. Djellab dans son allocution lors d'une réception à l'honneur des communautés d'affaires des deux pays, organisée jeudi soir à Berlin en marge du Salon international des fruits et légumes "Fruit Logistica 2019".

Le ministre a mis en exergue dans ce sens les "avancées considérables" réalisées dans le secteur agricole à travers notamment la hausse importante de la production, qui a permis de renouer avec l'exportation.

"Néanmoins, cette dynamique de production enregistrée dans le secteur de l'agriculture doit être consolidée par des investissements pour renforcer les capacités logistiques en matière de transformation, de conditionnement et de conservation des fruits et légumes en particulier", a-t-il souligné.

Selon le ministre, l'amélioration du fonctionnement des circuits de distribution des produits agricoles encadré par l'organisation professionnelle des filières et l'avènement de la grande distribution moderne devrait induire une transformation positive de toutes les chaines de valeur des filières agricoles et agro-industrielles.

S'agissant de la participation algérienne au Salon Fruit Logistica 2019, le ministre a considéré que les fruits et légumes frais algériens avaient leur place dans cet évènement de renommée mondiale, "grâce aux progrès considérables réalisés, aussi bien en termes de qualité que de respect des normes et exigences requises dans les marchés internationaux".

Fruit logistica est aussi une occasion pour montrer les progrès enregistrés en volume, en qualité et en innovation dans les produits agricoles algériens qui commencent à se positionner sur le marché international, a-t-il noté.

Dans ce sens, il a cité l'exemple de l'agriculture saharienne qui non seulement offre des produits dans un environnement sain, mais permet aussi, grâce au climat de cette région, de produire sur 2 à 3 saisons pour certains produits permettant ainsi l'approvisionnement régulier des marchés extérieurs notamment européens.

La réception à l'honneur des communautés d'affaires algériennes et allemandes a été précédée par une rencontre entre opérateurs des deux pays pour discuter des opportunités de partenariat dans le domaine de l'exportation agricole.

Organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et la Chambre de commerce et d'industrie arabo-allemande (Ghorfa), cette rencontre a permis de mettre en contact les opérateurs algériens présents à Fruit Logistica 2019 et leurs homologues allemands afin d'examiner les meilleurs moyens pour concrétiser leur collaboration.

La visite de M. Djellab à Berlin dans le cadre de la participation algérienne à Fruit logistica 2019 a été également l'occasion de rencontrer des responsables des organismes économiques allemands.

Il s'agit notamment de la Chambre de commerce et d'industrie allemande (DIHK), l'Association de l'économie allemande pour l'Afrique "Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft" et l'Organisme allemand de certification des produits agricoles Global Gap.

Durant sa visite à Berlin, M. Djellab a conduit une délégation d'affaires algérienne pour marquer le retour de l'Algérie à Fruit logistica après huit ans d'absence.

L'objectif est de relancer l'image de l'Algérie dans les grandes manifestations économiques internationales et de faire connaitre aux étrangers l'évolution rapide et croissante de la production agricole algérienne.

Les exposants algériens, quant à eux, ont affiché un bilan satisfaisant de leur participation à cet évènement.

D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont sur le point de conclure avec des opérateurs de la grande distribution en Europe de nouveaux contrats pour un approvisionnement régulier en fruits et légumes algériens.

Considérée comme l'une des plus importantes foires commerciales des fruits et légumes en Europe, "Fruit Logistica" regroupe plus de 3.200 exposants de 80 pays dont l'Algérie.

Cette foire qui s'achève vendredi, fournit une image la plus large des innovations, produits et services sur tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement internationale.

Outre les producteurs et distributeurs de fruits et légumes, cette foire regroupe également des entreprises activant dans le domaine technique agricole (semences, développement de variétés, matériels, technologies de surveillance emballage...), de la logistique (transport, services de dédouanement, terminaux de fruits et légumes, entrepôts frigorifiques, grande distribution...) ainsi que dans les services (contrôle de qualité et certification, systèmes de gestion des stocks, marketing, assurance...).