Tunisie: Le gouvernement auditionné lundi prochain

Un groupe de députés a déposé une demande auprès du bureau de l'ARP pour auditionner le gouvernement au sujet des écoles coraniques.

Soutenues par une brigade spéciale de la capitale, les autorités locales de Regueb (gouvernorat de Sidi Bouzid) ont procédé, hier, à la fermeture d'une école coranique et à l'interpellation de son directeur et de plusieurs de ses élèves.

L'école faisait l'objet d'une décision de fermeture, depuis une longue période, pour non-respect des modalités d'exercice de ce type d'activité, décision qui n'avait pas eu de suite.

Accompagnée de représentants du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur, une équipe du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance s'était rendue, vendredi dernier, à l'école coranique de Regueb, où elle a pris acte de la présence de 42 mineurs âgés de 12 à 18 ans hébergés en compagnie d'adultes dans des conditions inappropriées.

Suite à cette visite, le propriétaire de cette école a été mis en détention pour traite d'êtres humains, exploitation économique d'enfants et violence ainsi que pour suspicion d'appartenance à une organisation terroriste.

Selon un communiqué rendu public à l'issue de la réunion du bureau de l'ARP, cette plénière prévoit l'audition de la ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées, du ministre des Affaires religieuses, du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Education et du ministre chargé des Relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l'Homme.

Selon le même communiqué, une séance de questions au ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche aura lieu le 8 février.

Prévue les 12 et 13 février, une autre séance planchera sur l'examen d'un projet de loi sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires et l'alimentation animale.

La plénière sera également consacrée à l'examen d'un projet de loi portant approbation d'un accord conclu le 13 mai 2017 entre la Tunisie et la Chine sur la création de centres culturels.

Une autre séance de questions au ministre du Commerce aura lieu le 15 février 2019.

D'après le communiqué, une séance de questions au gouvernement aura lieu aussi le 18 février 2019 sur le dossier des biens confisqués en présence du ministre des Finances, du ministre de la Justice et du ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières.

Le rapport de la Commission de la réforme administrative et de la bonne gouvernance et la question de la gestion des deniers publics seront également à l'ordre du jour de cette séance.

L'Assemblée des représentants du peuple se réunira les 19, 20 et 21 février en plénière, pour examiner le projet de loi amendant et complétant la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums ainsi que le projet de loi définissant les critères de découpage électoral et fixant le nombre des sièges de chaque circonscription électorale.