Afrique du Nord: Une zone euroméditerranéenne de libre-échange

Ce projet comme tant d'autres vise à moderniser la ligne ferroviaire transmaghrébine dont le premier tronçon s'étale sur 363 km reliant le Maroc à l'Algérie et le second 503 km entre l'Algérie et la Tunisie.

Un appel d'offres a été déjà lancé par l'UMA pour présenter les dossiers de commercialisation et de marketing du projet et pour se préparer à l'organisation de la rencontre prévue en mars prochain avec les bailleurs de fonds. Le projet prévoit également la jonction de ces deux lignes afin de relier les trois pays.

Tronçon autoroutier

Outre la ligne ferroviaire transmaghrébine, la grille des grands projets comporte également la construction du tronçon de l'autoroute transmaghrébine Gabès-Médenine dont le taux d'avancement des travaux a atteint 70% au niveau du premier et du troisième lots du projet (Gabès-Kettana et Mareth -Koutine), tandis que le deuxième lot ( Kettana-Mareth) a enregistré un taux d'avancement de 44% accusant ainsi un retard important. Pour le quatrième lot (Koutine-Médenine), le taux d'avancement des travaux a atteint 11%.

Il es à noter que ce tronçon est d'une longueur de 84 km. Plus de 95% des terrains nécessaires à la réalisation de cette autoroute ont été acquis du côté du gouvernorat de Gabès, en attendant de voir le processus d'expropriation s'accélérer au niveau du gouvernorat de Médenine.

L'achèvement des travaux du projet de l'autoroute transmaghrébine Gabès-Médenine est prévu début 2019 pour les premier et troisième lots, fin 2019 pour le deuxième et début 2020 pour le quatrième.

À travers la mise en œuvre de ce projet, la Tunisie s'est assigné comme objectifs la création d'une zone euro-méditerranéenne de libre-échange matérialisée par la signature de l'accord d'Agadir avec le Maroc, l'Egypte et la Jordanie. Cette zone de libre-échange permettra de mettre en place une structure économique assurant le développement industriel et la promotion de l'investissement privé.

Le projet vise, également, l'aménagement de l'infrastructure afin de dynamiser la croissance économique et, par conséquent, réduire les disparités régionales, notamment dans le sud du pays.

La réalisation du projet de l'autoroute Gabès-Médenine, qui constitue un des corridors de l'autoroute transmaghrébine, contribuera à assurer une meilleure fluidité du trafic et ouvrira la voie au développement du commerce et du transport, non seulement dans le sud du pays, mais également dans les pays d'Afrique du Nord.

Un prêt de 15.084 millions de yens ( environ 291 millions de dinars) a été accordé à la Tunisie pour financer les travaux de construction des composantes de cette autoroute (passerelles, ponts, intersections, commodités nécessaires...).