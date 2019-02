Tunisie: Quand l'arbitre s'en mêle

Stade Néjib Khattab de Tataouine, temps ensoleillé, pelouse moyenne, assistance moyenne, arbitrage de M. Yosri Bouali, EST bat UST (1-0) but de Jouini (83e s.p.)

UST : Kordi, H. Khalfa, Mhamedi, Mhadhebi, Miladi, Miessaï, Makni (K. Khaly), Diakité, Jertila (S. Zakkar), Abdesslem, Bédouin.

EST : Jridi, Mbarki, Rabïi, El Fady, Aymen Mahmoud, Mechani (Chaâlali), Meskini, Meziani, Ben Romdhane (Coulibaly), Béguir, Junior, Jouini.

Rares sont les équipes qu'elles soient de gros ou de petit calibre qui soient parvenues à sortir indemnes du déplacement à Tataouine et du guêpier des «Rouge et Bleu». Durant toute la phase aller, les Tataouinis ont gagné tous leurs matches à domicile sauf un qu'ils ont perdu contre le Club Africain. Ce qui explique l'entame plus que prudente de la rencontre des «Sang et Or» qui n'ont pas emballé la partie dès le coup d'envoi mais ont plutôt préféré jouer à l'économie pour faire sortir leurs adversaires de leur zone et les repousser intelligemment, avec assurance et sûreté à l'approche des buts de Rami Jridi.

Option logique et légitime de Mouine Chaâbani forcé à un nouveau turnover en raison de plusieurs défaillances. Tombés dans le piège de l'attentisme espérantiste, les hommes de Skander Kasri ont cherché à dominer les débats et les espaces à l'entrejeu sans arriver, par trop brouillants qu'ils ont été, à inquiéter leurs vis-à-vis et ont failli même se faire piéger à la 31e sans un réflexe de leur keeper Kordi qui a réussi à repousser des deux poings un ballon adressé en force par Haithem Jouini, un peu décalé à gauche. Il faut le dire, pour mieux cadrer son tir. Le même Jouini, principal fer de lance du jeu en contre en première mi-temps, a été stoppé irrégulièrement alors qu'il allait tout droit vers la cage tataouinie (39e).

Deux occasions pour les «Sang et or» contre pratiquement zéro opportunité de trouver le chemin des buts pour les «Rouge et Bleu». Après la pause, la physionomie du match n'a pas beaucoup changé avec des essais sporadiques de part et d'autre sans réel danger pour les deux camps en dépit d'une nouvelle tentative de Haïthem Jouini et une reprise de volée qui a raté le but de Kordi (65').

Si l'absence du trio Chemmam-Yaâkoubi-Dhaouadi dans les rangs des «Sang et Or» n'a pas empêché la défense de ne pas trop en souffrir celle, par contre, de Anis Badri, Blaïli et Khnissi en attaque s'est fait beaucoup ressentir et rarement l'Espérance est apparue en panne d'arguments offensifs comme elle l'a été hier. Pas de percées fulgurantes sur les couloirs ou en profondeur dans le cœur de la défense tataouinie qui ne s'attendait pas à passer un après-midi aussi tranquille.

Il a fallu que l'arbitre M. Bouali vienne au secours des hommes de Mouïne Chaâbni et leur offre un penalty des plus imaginaires pour une présumée faute de main de H. Khalfa qui disputait le ballon avec Mbarki alors que l'arrière-droit tataouini a fait un amorti des plus corrects et ds plus limpides de la poitrine. Un «cadeau» dont l'EST n'avait pas besoin que transforme imparablement en but Haïthem Jouini (83'). Une erreur d'arbitrage monumentale qui a faussé le résultat d'un match des plus corrects entre les 22 acteurs et qui aurait pu se solder par un nul des plus équitables que l'Espérance bénéficiaire de cette faute d'appréciation de M. Bouali n'aurait pas le moins du monde contestée.