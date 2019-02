Sénégal: « Deux poids, deux mesures » du CESTI pour la distribution des gilets de presse - La coordination SAES de Dakar décrète 48h de débrayage

La Coordination SAES de l'UCAD (Dakar) décrète un mot d'ordre de débrayage de 48h, les jeudi 7 et vendredi 8 février 2019.

Elle dénonce «avec la dernière énergie» la tenue de la cérémonie de distribution de gilets de presse à la Case Foyer du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI), le lundi 4 février dernier, à l'initiative cette fois-ci du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), après le refus à l'ambassade des Etats-Unis d'une rencontre pareil au même endroit une semaine avant.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le SAES/UCAD tient Mme Cousson Traoré Sall, la directrice du CESTI, pour responsable des incidents notés lors de cette cérémonie.

«À cause de sa cécité administrative, elle a créé des incidents entre les enseignants du Supérieur et des personnes qui, bien qu'étant non membres de l'espace universitaire, ont été rehaussées, épaulées, encouragées et soutenues par la Directrice du CESTI.

C'est ainsi que des personnalités comme le SG National du SAES et sa délégation, venues chercher des solutions à l'amiable, ont subi des agressions verbales et un manque de respect notoire.»

Suffisant pour que «le SAES exige que des mesures urgentes soient prises: convocation du comité pédagogique et du conseil d'établissement pour tirer toutes les conséquences de cette affaire afin que de telles pratiques ignobles ne se répètent plus dans notre campus surtout en cette période électorale très chargée.

Au vu de tout cela, la Coordination SAES du campus de Dakar décrète un mot d'ordre de débrayage de 48h, les jeudi 7 et vendredi 8 février 2019.»

Et la Coordination SAES de l'UCAD de rappeler «qu'elle ne peut pas, à elle seule, être garante de la paix et de la stabilité dans le campus de Dakar où on assiste à plusieurs foyers de tension qui peuvent embraser le campus : le CESTI, l'ESP et la bombe démographique à la FLSH».

La Coordination SAES de Dakar qui condamne «l'acte ignoble» de la Directrice du CESTI, revient sur ces incidents qui ont eu lieu au CESTI, le lundi 4 février 2019.

«Ces incidents, d'une gravité extrême ont été causés par l'irresponsabilité et le manque de leadership de la Directrice du CESTI.

Cette dernière avait annulé une cérémonie de remise de gilets de presse, prévue au CESTI le mercredi 30 janvier 2019 après avoir reçu des instructions politiques, alors qu'elle avait auparavant donné son autorisation pour son organisation par le CESTI en partenariat avec l'Ambassade des Etats-Unis à Dakar.»

La source de relever qu'à «la suite de cette violation manifeste, Mme Cousson Traoré Sall a eu l'outrecuidance d'autoriser une autre cérémonie de distribution de gilets de presse à la Case foyer du CESTI le lundi 4 février 2019, organisée cette fois-ci, par le SYNPICS.

Le SAES/CESTI a alors dénoncé avec la dernière énergie les "deux poids, deux mesures". Pour éviter des incidents, la coordination SAES avait averti le Recteur.

Ce qui entrait en droite ligne avec la déclaration du bureau national du SAES datée du 26 janvier 2019, déplorant les violences préélectorales et appelant à la sérénité et au calme durant les joutes électorales. Cet appel est loin d'être entendu pour la Directrice du CESTI», rapporte le texte.