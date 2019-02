Algérie: Agriculture - Rencontre d'affaires entre opérateurs algériens et allemands à Berlin

Berlin — Des opérateurs économiques algériens activant dans le domaine agricole ont pris part jeudi à Berlin à une rencontre d'affaires avec des entreprises allemandes afin de discuter des projets de partenariat.

Lors de cette rencontre organisée par la Chambre algérienne de Commerce et d'Industrie (CACI) en collaboration avec la chambre de Commerce et d'Industrie arabo-allemande (Ghorfa), le ministre du Commerce Said Djellab a mis en exergue le potentiel algérien "important et diversifié" en matière d'exportation.

Selon le ministre, le produit algérien jouit d'une grande qualité mais nécessite le renforcement de la coopération entre opérateurs algériens et allemands pour le mieux placer sur les marchés extérieurs.

Les entreprises allemandes participantes à cette rencontre ont exprimé leur souhait de collaborer avec leurs homologues algériens afin de réaliser des projets de partenariat commercial et d'investissement notamment dans les domaines de la certification, la logistique et de la grande distribution.

M. Djellab a promis de faciliter cette coopération bénéfique à l'Algérie qui cherche à diversifier ses revenus hors hydrocarbures.

"L'Algérie, avec ses infrastructures renouvelées, peut constituer une plateforme d'échanges entre l'Europe et l'Afrique qui vient de lancer sa zone continentale de libre échanges", a soutenu le ministre.

De son côté le président de la CACI Mohamed Laid Benamor a souligné l'importance des opportunités d'exportation envers l'Allemagne qui importe une large gamme de produits agricoles.

"Le produit algérien est devenu intéressant pour les allemands pour sa qualité mais aussi pour sa relation qualité/prix", a-t-il expliqué. Durant l'année 2017, l'Allemagne a importé 6,3 milliards de dollars de légumes et 10,5 milliards de fruits.

Mais sur la même année, l'Algérie n'a exporté à l'Allemagne que 4,7 millions de dollars de légumes et 6,41 millions de fruits. Les échanges commerciaux globaux entre l'Algérie et l'Allemagne ont atteint en 2018 plus de 5 milliards de dollars.