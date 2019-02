Tunisie: Au cœur d'un univers enchanteur

C'est la réflexion douce et harmonieuse de ses rêves et émotions qui se compose sur la toile, laissant apparaître des éléments qui s'épousent, des formes qui se mêlent et des couleurs qui s'engendrent. Sa peinture se situe à la frontière de l'abstrait et du figuratif. Les vibrations colorées sur la toile se fondent, s'enchaînent pour former la trame d'un univers beau et magique.

«En peignant les personnages et les scènes, je me suis retrouvée à voyager à travers l'histoire et le temps, à découvrir des coutumes et des croyances anciennes. C'était comme si j'étais là quand Bidpaï était en train d'écrire "Kalilah wa Demna", et quand il a été copié par Borzuya ou traduit par Ibn Al Muqaffa, comme si j'étais juste à côté de chacun, en train de peindre les scènes pendant qu'ils les écrivent en riant ensemble des histoires drôles», se confie l'artiste, tout en invitant les amateurs d'art à partager le sien qui s'est joliment imprégné de l'esprit du livre. A découvrir dès aujourd'hui à partir de 16h00 et jusqu'au 24 février 2019 à la Bibliothèque nationale de Tunisie.