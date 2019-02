Tunisie: ST-CSS - Choc des 1/8es de finale

Quarts de finale : 2 et 21 avril

Demi-finales : 11 et 12 mai

Finale : La date sera déterminée en fonction des formations qualifiées et de leurs engagements dans les différentes compétitions nationales et continentales.

Pour rappel, voici le programme des matches pour les différents tours de la Coupe de Tunisie cette saison :

Huitièmes de finale

Huitième 1 : US Bousalem - JS Kairouanaise

Huitième 2 : CS Msaken - Stade Gabésien

Huitième 3 : US Ben Guerdane - US Monastirienne

Huitième 4 : OSKébili-Etoile du Sahel

Huitième 5 : AS Djerba-Espérance de Tunis

Huitième 6 : Club Africain-ES Métlaoui

Huitième 7 : AS Soliman-EGS Gafsa

Huitième 8 : Stade Tunisien-Club Sportif Sfaxien

Quarts de finale

Quart 1 : Vainqueur (OS Kébili - Etoile du Sahel) - Vainqueur (Club Africain - ES Métlaoui)

Quart 2 : Vainqueur (US Bousalem - JS Kairouanaise) - Vainqueur (CS Msaken - Stade Gabésien )

Quart 3 : Vainqueur (Stade Tunisien - Club Sportif Sfaxien) - Vainqueur (AS Soliman - EGS Gafsa)

Quart 4 : Vainqueur (AS Djerba - Espérance de Tunis) - Vainqueur (US Ben Guerdane - US Monastirienne)

Demi-finales

Demi 1 : Vainqueur (Stade Tunisien - Club Sportif Sfaxien) - Vainqueur (AS Soliman - EGS Gafsa)] - Vainqueur (AS Djerba - Espérance de Tunis) - Vainqueur (US Ben Guerdane - US Monastirienne)]

Demi 2 : Vainqueur [Vainqueur (US Bousalem - JS Kairouanaise) - Vainqueur (CS Msaken - Stade Gabésien )] - Vainqueur Quart[Vainqueur (OS Kébili - Etoile du Sahel) - Vainqueur (Club Africain - ES Métlaoui)]