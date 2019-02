Algérie: Wilaya d'Alger - Plus de 5.600 milliards de centimes affectés à la réhabilitation du vieux bâti à Alger

Alger — Une enveloppe financière de plus de 5.600 milliards de centimes a été allouée à la réhabilitation des anciennes bâtisses et vieux quartiers à travers 57 communes d'Alger dans le cadre du Plan stratégique d'aménagement et d'urbanisation de la capitale, a indiqué jeudi le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Dans une conférence de presse au terme d'une visite d'inspection aux différents chantiers des travaux de restauration des vieilles bâtisses et quartiers des communes de la Casbah, d'Alger-centre et de Sidi M'hamed, M. Zoukh a souligné que "25 % du parc immobilier de la wilaya d'Alger, soit 380 anciennes bâtisses sont en cours de restauration parmi les 14.767 bâtisses concernées par cette opération, précisant que 5624 milliards de centimes avaient été alloués à cette opération menée par 520 entrepreneurs et plus de 132 bureaux d'études ainsi que quelques 1.850 cadres supérieurs, notamment des ingénieurs et des techniciens supérieurs".

Les différents chantiers de réfection et de restauration des anciennes bâtisses et vieux quartiers d'Alger sont menés par une "main d'œuvre" algérienne à 100%, supervisée par plusieurs entreprises publiques de wilaya à l'instar de la Direction d'aménagement urbain, les Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) et l'agence foncière. Il a ajouté que les chantiers ouverts à cet effet ont employé plus de 12.000 personnes outre 50 micro-entreprises.

Dans le cadre de l'embellissement des façades des immeubles, près de 83.000 antennes paraboliques individuelles ont été enlevées et remplacées par 5500 paraboles collectives, en vue d'améliorer l'aspect esthétique de la capitale, a ajouté le wali, précisant que plus de 780 ascenseurs en pane ont été recensés à Alger et jusqu'à aujourd'hui 365 d'entres eux sont en cours de réparation (47 ascenseurs ont été réhabilités et mis en marche).

Par ailleurs M. Zoukh a affirmé que l'opération de rénovation de la Casbah, se poursuit par une main d'œuvre algérienne, impliquant 54 entrepreneurs algériens, ajoutant que la Casbah est aujourd'hui un chantier-école pour les diplômés des centres de formation professionnelle d'Alger dans les techniques de restauration et les diverses spécialités avec la création de 1200 postes d'emploi.

Le wali d'Alger a affirmé, que la wilaya est en passe de se préparer à la 25ème opération de relogement qui concernera cette fois, les Algérois habitant des logements exigus, les bidons villes ou vivant dans des conditions extrêmes, soulignant que "plus de 30.000 unités destinées au relogement des Algérois sont en cours de réalisation et seront distribuées graduellement".