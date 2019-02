Sénégal: Ousmane Tanor Dieng - «On ne laissera pas faire»

Le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), Ousmane Tanor Dieng et membre du directoire national de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) a réagi hier, jeudi 7 février, depuis la commune de Nguéniène, aux menaces de l'ancien président Abdoulaye Wade. Il conseille ce dernier de ne pas défier l'Etat en s'engageant dans une dynamique d'empêcher une tenue de la présidentielle 2019.

Selon Ousmane Tanor Dieng, la démarche préconisée par Abdoulaye Wade est "contradictoire car quand on veut boycotter une élection et ne pas y participer, on reste chez-soi, laisser ceux qui veulent, aller voter le faire".

"On ne laissera pas faire", dira-t-il. Selon OTD, «le système qui a fait deux alternances au Sénégal est fiable» et «on ne peut pas frauder avec». Il s'est demandé si Wade était encore président, s'il accepterait que des gens veuillent empêcher un bon déroulement du vote.

Tanor s'est prononcé suite à une réunion avec son comité électoral communal pour leur demander la mise en œuvre de dispositions pratiques par la mise en place autour des lieux de vote des comités électoraux.

La démarche, à l'en croire, va contribuer à faire voter le maximum d'électeurs possibles et à une sécurisation du vote avec en toile de fond, l'autonomie des jeunes occupant le terrain.

Ceci pour OTD est une réplique d'une stratégie déjà mise en place lors des collectes des parrainages. Selon lui, la coalition BBY à Nguéniène très riche de ses composantes va faire un tabac jamais égalé avec le travail se faisant avec, le Ps, l'Apr, l'Afp, les autres partis et mouvements.

Il a salué l'expérience des représentants de la coalition Bby et a invité aussi à méditer sur un fait : «une élection n'est jamais gagnée d'avance».

Pour Tanor, avec des frustrations à tort ou à raison lors du déroulement de la marche vers un second de Macky Sall, les maîtres pour lui, sont la solidarité, la tolérance et le partage des efforts.

Faisant le décompte de cinq cent et quelques communes au Sénégal, il a fini par soutenir de ne pas voir celles où les candidats opposés à Macky Sall détenir une grande majorité.

En plus, selon lui toujours, si chaque comité électoral du candidat de BBY gagne son bureau et un centre de vote, le candidat Macky Sall gagne partout.

Par conséquent, la confiance dégagée à la suite de ce constat, doit pousser les membres de BBY à continuer le travail de proximité et la concrétisation de stratégies aux fins citées plus haut. Cela passe, à l'en croire, à la mise en place de dispositions spéciales pour avoir un taux de participation élevé le jour du vote.

LA LD/DEBOUT REJOINT LA COALITION «MADICKE 2019»

La Ld/Debout a décidé de soutenir la coalition « Madicke 2019 ». L'annonce a été faite hier, jeudi 7 février, par Me Madické Niang. El Hadji Amadou Diallo, président du conseil rural de Bandafasir, ancien sénateur de la région de Kédougou a lui également décidé de soutenir la candidature de Me Madické NIang, Celui-ci a lancé d'ailleurs un appel a tous les libéraux de Saint-Louis de rejoindre la coalition « Madické 2019 » pour changer le Sénégal.

LE COUP DE COEUR DE LA JOURNÉE

Lors du meeting à Goudiri, le président sortant a demandé, par la voix du micro-central, à voir un ami de longue date, résidant dans la localité. Le vieil homme, répondant au nom de Souaré qui était loin derrière dans la foule, a été prié de rejoindre le candidat Macky Sall sur le podium. Un moment fort en émotion. Dans les bras de Macky Sall, le monsieur a versé des larmes de joie. La parole lui a été accordée pour remercier son ami de président sortant, non sans esquisser quelques pas de danse. En quittant le podium, des instructions ont été données pour le raccompagner.

DES JOURNALISTES AMOUREUX DE LA NATURE

La réaction des journalistes hier, jeudi, sur la manière dont est traitée la nature a surpris plus d'un. Dans le bus, tous étaient stupéfaits et offusqués par l'abattage de beaucoup d'arbres tout au long du trajet de Ourossogi à Goudiri. Surtout dans une zone où les arbres se font rare. Ou s'ils en existent, ils ne sont que de petits arbustes. Après observations, il a été noté que les arbres abattus étaient dans l'axe des fils haute tension d'électricité, en installation. Pour autant, certains estimaient qu'il y avait lieu d'éviter les arbres, soit en les contournant, soit en rallongeant la longueur des poteaux électriques.

MACKY REND HOMMAGE A CHEIKH ANTA DIOP

La journée d'hier, jeudi 7 février, coïncidait avec l'anniversaire de la disparition du Professeur Cheikh Anta Diop, dont le nom a été donné à l'Université de Dakar. Une occasion saisie par le candidat Macky Sall, lors de son allocution au meeting de Goudiri, pour lui rendre « un vibrant hommage ». Il a rappelé la grandeur de l'homme, « un savant sénégalais qui a fait la fierté de l'Afrique et de la race noire », a-t-il témoigné.

SONKO : «SERIGNE TOUBA ME CHOISIRA A LA PLACE DE MACKY»

A l'occasion d'un meeting à Mbacké, Ousmane Sonko déclare être plus talibé que le candidat sortant, Macky Sall. Devant ses militants et autres sympathisants, le leader de la coalition « Sonko Président » soutient : « Si Cheikh Ahmadou Bamba devait choisir entre Macky Sall et moi, il me choisirait comme son talibé ». Car, dit-il, le président de la République pose des actes indignes d'un talibé de confrérie mouride. Macky fait la promotion du système que Serigne Touba combattait »

GOUDIRI : COUP DE GUEULE DE MADANI NDIAYE

Vrai coup de gueule du Haut conseiller des collectivités territoriales de Goudiri. En effet, lors du meeting de la coalition présidentielle à Goudiri, Madani Ndiaye qui a tout d'abord listé une panoplie de réalisations du président Macky Sall, depuis 2012, dans le département, a fini par exposer son amertume.

Au candidat Macky Sall, il a fait savoir que «toute la population de Goudiri te porte dans son cœur». Le seul hic, relève-t-il, « votre entourage ne nous prend pas en considération ». Par conséquent, il a invité Macky Sall à y veiller. Cela, tout en promettant une victoire sans bavure dans le département de Goudiri.