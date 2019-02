Sénégal: Après le passage du candidat Macky Sall à Matam - Kanel réussit une mobilisation exceptionnelle

Pour son cinquième jour de campagne, le candidat de la mouvance présidentielle, Macky Sall, était l'hôte du département de Kanel. S'exprimant tantôt en pular et en français, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a fait part, ce jeudi, de son ambition, en cas de réélection en février, « d'œuvrer pour le mieux-être des populations », à travers des initiatives dans divers domaines, et plusieurs programmes structurants.

Devant la forte mobilisation du jour, le président sortant a annoncé plusieurs projets dans les domaines de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire et de l'agriculture, en plus de la consolidation des acquis sur l'électrification et l'hydraulique rurale comme les infrastructures routières.

Peu avant le discours du Président sortant, les sommités politiques du département s'étaient succédé au micro.

Tour à tour, le maire Haymouth Daff, la député Marième Diallo Kane, le questeur Daouda Dia et son frère Harouna Dia, tout comme le coordonnateur Mamadou Talla, se satisferont des réalisations du Président avant de lui renouveler leur confiance et leur fidélité.

Sur le chapitre des doléances, les responsables ont souhaité le bitumage de la route du Ndandé Mayo, la construction d'infrastructures de sécurité au niveau de la frontière, l'accès au réseau téléphonique et l'électrification des localités du fleuve. S'y ajoutent la construction de lycée à Aouré et Bokiladji et une université dans la région.