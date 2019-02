Sénégal: Me Wade «ressuscite» la marche bleue

Il est 16 h 00, sous un soleil de plomb, et on annonce que l'avion de Me Wade va atterrir dans une dizaine de minutes. Une foule composée de militants et de sympathisants envahit la devanture de l'aéroport.

L'ambiance folklorique gagne son paroxysme. Des militants venus de tous bords avec des tee-shirts et pancartes à l'effigie du « Pape du Sopi » sont postées devant, guettant son arrivée. Et c'était parti pour une après midi de procession bleue à Dakar.

On scrute le ciel pour voir l'arrivée de l'avion en provenance de France avec, à son bord, l'ancien président du Sénégal. Sur les visages des militants se lit l'émotion comme chez un enfant qui est resté longtemps sans voir son père. Chacun se positionne pour tenter de voir le premier le « Pape du Sopi».

Quelques minutes après, on constate le balai des leaders de l'opposition. C'est Cheikh Guèye, maire de Castors et membre de « Taxawu Dakar » qui se pointe, suivi de El Hadji Malick Gakou avec à ses côtés Cheikh Alassane Sène, puis Mamadou Diop Decroix ,le prof Malick Ndiaye, Bougane Guèye Dany qui justifie sa présence pour dire à Wade d'appuyer la coaltion «Idy 2019»

Les navettes incessantes du coordonnateur adjoint du Pds, Oumar Sarr, entre les militants et le Hall de l'aéroport renseigne de l'arrivée de l'avion où l'exprésident a embarqué. Il est 16 30 mn. « L'avion du président a atterri sur le tarmac .

Il va sortir incessamment». Les forces de l'ordre organisent la haie de sécurité. 16 H 40 mn : on aperçoit la silhouette de l'ex Première dame Viviane Wade suivie de son mari, Me Abdoulaye Wade, qui porte un grand boubou bleu, un bonnet rouge sur la tête et un foulard blanc autour du cou. C'est l'extase avec des militants surexcités.

Le Sg du Pds avance, accompagné entre autres de Doudou Wade, Woré Sarr, Awa Diop, visiblement avec une bonne mine malgré son âge avancé, balançant sa main à gauche comme à droite pour saluer les militants.

« Je suis content de cette mobilisation d'abord, je suis content d'arriver à mon aéroport», laisse entendre l'ex président.

Une fois dans son véhicule, la caravane bleue s'ébranle en direction de Dakar, une grande file de véhicules de toutes les marques. Des militants sur les toits des véhicules suivent le cortège de Wade.

Première étape : Diamniadio où le « Pape du Sopi » prend un bain de foule avant d'arriver à Bargny où des militants du Pds sont massés devant la route par groupe. Il y a même des sympathisants et autres badauds qui couraient pour suivre le cortège jusqu'à sa sortie de Bargny.

L'étape de Rufisque a connu plus de succès, des milliers de personnes se sont dressées devant la route scandant le mot «Sopi».

On craignait le pire avec le télescopage de la caravane du coordonnateur départemental de l'Apr, le ministre Oumar Guèye, mais les forces de l'ordre se sont interposées entre les deux camps pour éviter une rixe.

La caravane de Wade continue alors son chemin avec une affluence monstre de souteneurs. Puis, l'étape de Pikine a vécu la même situation avec l'Apr départementale qui a aussi organisé une caravane sur le même itinéraire.

A Bountou Pikine, le camp venu accueillir Me Wade et le camp présidentiel se sont hués dans une cacophonie indescriptible.

La caravane de Wade s'ébranle vers la Patte d'Oie, bifurque pour prendre la route du collège Hyacinthe Thiandoum à Grand Yoff. Là aussi, des populations sont sorties en masse jusqu'à la VDN.

Le « Pape du Sopi » est escorté par une meute de jeunes cyclistes jusqu'à sa permanence où il s'est adressé à l'assistance.

Hier, jeudi, la caravane du « Pape du Sopi » a connu un succès retentissant durant tout le parcours avec les populations qui sont sorties massivement pour l'accueillir.

AEROPORT BLAISE DAGNE-ME WADE, TOUT FEU TOUT FLAMME : «Je suis venu pour déboulonner Macky»

Aussitôt qu'il a foulé le sol sénégalais, au niveau de l'Aéroport international Blaise Senghor dans l'après-midi d'hier, jeudi, Me Abdoulaye Wade qui avait pourtant annoncé son plan d'actions de sabotage de la Présidentielle sénégalaise, abonde dans la surenchère.

«Je suis venu pour déboulonner Macky Sall. Qu'il s'en aille et nous laisse travailler !», a tonné le Pape du Sopi à l'intérieur de sa Cadillac.

Véritable bête politique sénégalaise, certainement la plus redoutable dans l'histoire de notre pays, Me Wade a été accueilli par moult responsables politiques notamment un de ses plus fidèles alliés, Mamadou Diop Decroix d'And-Jef, Malick Gakou du Grand parti, Bougane Guèye Dani du Mouvement Guem sa bopp, Pape Diop de Bokk Gis Gis, tous recalés de la Présidentielle mais qui ont décidé de soutenir le candidat Idrissa Seck.

Même Cheikh Guèye, un des souteneurs de Khalifa Ababacar Sall qui attend ce jour, vendredi, le délibéré de la Cour de justice de la CEDEAO qui s'est déclarée compétente à connaître de la requête sur sa candidature, était à l'accueil.

Alors que le Parti démocratique sénégalais (PDS), premier parti de l'opposition ne dispose pas de candidat et n'a décidé de soutenir officiellement aucun des cinq candidats dans cette élection dont l'issue devient de plus en plus incertaine, Me Abdoulaye Wade s'impose comme le... 6ème candidat à cette présidentielle.

WADE ECLIPSE DEJA LES CINQ CANDIDATS

Des directs sur les médias chauds (radios et sites) ; ouverture du journal de 20 heures dans quelques télévisions, Me Abdoulaye Wade n'a visiblement rien perdu de sa popularité. Mieux ou pis, c'est selon, il a su éclipser la campagne des cinq candidats au moins dans les médias qui n'avaient d'yeux que pour le « Pape du Sopi ».

Sillonnant son itinéraire ponctué par des arrêts sur quelques axes, l'ancien Chef de l'Etat s'est déjà positionné comme le grand faiseur de roi. Quoiqu'il ait d'ailleurs signifié : «je ne soutiendrai personne».