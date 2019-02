Sénégal: Retour du pape du sopi à Dakar - Me Wade, en mode pyromane

Arrivé hier, jeudi 7 février à Dakar, l'ancien président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade promet du feu à Macky Sall. Il a appelé ses militants et sympathisants à bruler leurs cartes d'électeurs et les bulletins de vote pour empêcher la tenue des élections.

Pour cause, selon le secrétaire général du Pds, l'élection est déjà gagnée d'avance car Macky Sall a tout orchestré pour proclamer sa victoire au soir du 24 février prochain. Pis, dira encore Me Wade, le président de Pastef sera emprisonné après la victoire de Macky Sall.

C'est un Me Abdoulaye Wade prêt à tout pour empêcher le déroulement du scrutin du 24 février prochain qui est de retour à Dakar hier, jeudi 7 février.

Accueilli en fanfare à la permanence Oumar Lamine Badji, l'ancien Président de la République est plus que jamais décidé à en découdre avec le candidat de Benno Bokk Yaakar, Macky Sall.

Aux militants et sympathisants acquis à sa cause et qui sont venus très nombreux l'accueillir, l'ex Président du Sénégal dira wolof : « Brûler vos cartes d'électeurs.

Prenez les bulletins de vote. Versez-en de l'essence et brulez-les également mais hors des bureaux de vote. Comme ça, il n'y aura pas d'élections au Sénégal», a martelé le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais.

Debout devant la foule immense, Abdoulaye Wade entend bien peser sur la prochaine présidentielle. « Macky Sall a déjà son pourcentage, les uns disent 55%, d'autres disent 65%, alors pourquoi aller à ces élections. Il a tout truqué et on l'a compris », a affirmé Me Abdoulaye Wade.

Arrivé à 21h30 accompagné de son épouse, l'ex Président du Sénégal, dans son boubou bleu assorti de fils jaunes aux couleurs de son parti, un chapeau rouge et une écharpe blanche au cou, a pilonné Macky Sall.

Pour lui, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar a tout orchestré pour sa victoire au soir du 24 février prochain. «Il a choisi ses candidats et a fraudé sur le fichier électoral avec des électeurs fictifs, dispersés dans des bureaux de vote.

Environ 1.500.000 cartes d'électeurs de jeunes qui votent contre lui, sont retenues», a dénoncé Me Wade. Pis dit-il, « Macky Sall est un voleur, un bandit. Il ne s'occupe que de sa famille et leur a confié tout. Il n'a pas d'esprit. Il se fout des sénégalais». Des propos que la foule scandait avec lui.

«QU'ON SOIT UNIS ET QU'ON DEGAGE MACKY SALL»

Me Wade a ainsi réitéré à ses militants et sympathisants le boycott des élections. « On va ainsi créer une commission nationale qui regroupe tout le monde et on refait des élections normales avec un autre code électoral. Il y'a des leaders qui sont venus nous voir. Ils sont tombés d'accord sur ma proposition.

On va tout faire pour faire partir Macky Sall. Qu'on soit unis et qu'on dégage Macky Sall », a martelé Me Abdoulaye Wade.

Dans son plan d'actions, il annonce des meetings et des marches partout au Sénégal. «On a créé un Alliance nationale stratégique avec une alternance immédiate pour renverser la tendance».

«ALIOU SALL A VENDU LE PETROLE POUR SES PROPRES INTERETS»

L'ancien président du Sénégal n'a pas non plus épargné dans ses déclarations incendiaires le directeur de la Caisse de dépôt et de consignations, Aliou Sall, frère du Chef de l'Etat. «C'est moi qui ai créé la CDC mais aujourd'hui on a vu ce qu'Aliou Sall en fait.

Il en fait ce qu'il veut. Ce qui n'est pas normal !», a soutenu Me Wade. Très en verve, il traite encore Aliou Sall tout comme Macky Sall de «voleurs». « Macky Sall lui a confié notre pétrole. Il a créé des sociétés et a vendu le pétrole du Sénégal pour ses propres intérêts», s'est désolé Me Abdoulaye Wade.

«SI MACKY GAGNE, SONKO IRA EN PRISON»

A en croire Me Abdoulaye Wade, la victoire de Macky Sall à la Présidentielle serait dangereuse pour le candidat de Pastef, Ousmane Sonko.

Pour cause, le gouvernement est en train de manœuvrer pour le mettre en prison après les élections.

« On va emprisonner Ousmane Sonko après les élections si Macky Sall gagne parce que l'Assemblée nationale a déjà ouvert une enquête parlementaire sur l'affaire des 94milliards», a dit l'ancien Président.