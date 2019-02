Tunisie: Les Sfaxiens méritaient mieux...

Expulsions : Bousnina (CAB), Marzouki et Hnid (CSS)

Avertissements : Hnid, Chawat, Bousnina, Mejri, Mancer, Darragi, Cissé, Wattara

CSS: Dahmane, Zammouri, Hnid, Amamou, Zouaghi, Soukari, Djelassi, Moncer (Hamdouni), Herzi (Oueslati), Marzouki, Manuchio (Chawat)

CAB: Thamri, Yaken, Bousnina, Sahraoui, Jabari, Cissé, Maâouani, Mejri, Watara, Darragi (Khalfaoui), Ben Choug (Samti)

Impossible d'avancer le moindre pronostic avant le coup d'envoi du match entre un CSS avec sa meilleure défense, traversant une bonne période, et un CAB avec la meilleure attaque de la Ligue I ayant réussi un nul face à l'EST mais une élimination en coupe de Tunisie. Les deux équipes étaient bien décidées à confirmer leur beau football. La première mi-temps assez monotone l'a, en effet, bien confirmé avec peu de générosité, peu daudace dans l'animation offensive et, bien entendu, peu d'occasions de but méritant d'être signalées hormis quelques actions sporadiques.

En effet, après 25 minutes de jeu incolore, le CAB plus frais physiquement a été menaçant par Jabbari et Maâouani, après deux gaffes du Sfaxien Djelassi. Ce fut une sonnette d'alarme pour le CSS qui n'a pas eu son jeu rayonnant et ce après les efforts déployés par ses joueurs dimanche dernier face à l'ESS en coupe de la CAF. Il a fallu toute l'énergie nécessaire du trio Soukari, Herzi et Mancer pour que les locaux reprennent le goût de menacer l'arrière-garde bizertine très vigilante à l'instar de son gardien Thamri. Ce dernier a effacé un but tout fait après un coup bien tiré par Zouaghi, mais le gardien a eu une parade exceptionnelle pour sauver sa cage. Auparavant, Thamri s'est illustré face à Herzi (32') et Manuchio (33').

Alors qu'on s'acheminait vers le score de parité en première période entre le CSS et le CAB, Mejri monta en attaque et centra sur la tête de Sahraoui qui loba le gardien Dahmane, surpris par ce but...

Chawat entre et égalise

A la reprise, le CAB entama admirablement son retour sur le pelouse par Ben Choug qui a failli aggraver le score mais Dahmane annihila cette occasion. Sentant le danger, Krol fit entrer coup sur coup Oueslatif et Hamdouni et ce pour redonner un second souffle à l'animation offensive sfaxienne. Plus frais physiquement, les Cabistes ont eu plusieurs opportunités pour aggraver le score mais en vain. Encore une fois, Krol fit remplacer Manuchio par Chawat, ce fut un coaching parfait. Après une action avortée par l'attaquant sfaxien, ce dernier s'est racheté pour égaliser à la 66' après un centrage de Hamdouni sur le côté droit. Le match devint intense et agressif et ce après la sortie de Sahraoui pour blessure et l'expulsion de Bousnina. A dix, le CAB a eu de la peine pour mener des attaques. Le CSS en profita pour dominer les débats par Hamdouni, Chawat et Oueslati. Ce dernier a eu une très bonne occasion pour aggraver le score à la 83' et 87', mais Thamri était bien placé pour écarter le danger.

Le CSS a été plus dangereux et plus décidé à gagner, mais il a trouvé une équipe bizertine bien appliquée et plus disciplinée.

Il faut mentionner l'expulsion pour somme d'avertissements des Sfaxiens Hnid et Marzouki ves la fin de la rencontre.