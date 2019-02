Tunisie: Une école primaire intègre des enfants malvoyants

C'est pour cela que l'Urab (Union régionale des aveugles de Bizerte) a tout fait pour la création d'une classe dédiée aux enfants aveugles au sein de l'école primaire de la cité les Andalous de Bizerte avec l'appui du ministère de l'Education bien évidemment.

Cela fait exactement un an que cette classe a vu le jour. « Avant, les enfants étaient obligés de se déplacer à Bir El Kasaâ dans le gouvernorat de Ben Arous et de vivre loin de leurs familles pour étudier... Plus maintenant avec la création de cette classe qui comprend des enfants âgés entre six et dix ans... », avouait M. Faouzi El Kamel, président de l'Urab.

Ces enfants sont suivis par une institutrice spécialisée qui leur apprend la méthode Braille. L'Urab leur couvre les frais des cours particuliers qui s'élèvent à 50 dinars par mois par enfant.

Il est à noter que la création de cette classe a coûté à l'institution près de sept mille dinars.

Malgré son budget limité, l'Urab fait de son mieux pour servir les malvoyants et surtout les enfants et les plus démunis d'entre eux.

M. El Kamel n'a pas manqué de nous communiquer la date de leur prochaine assemblée générale qui se déroulera le 28 février. D'autres membres aussi engagés que lui devront prendre le flambeau et continuer la lutte.

A la fin de notre rencontre avec lui, M. El Kamel, président de l'union, a lancé un appel à tous les Bizertins afin d'inscrire les enfants malvoyants qui habitent au gouvernorat de Bizerte sans restriction d'âge aucune, et ce, pour garantir la continuité de cette expérience et aider les nécessiteux à jouir de leur droit à l'éducation tout en restant proches de leurs familles.