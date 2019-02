Tunisie: A oublier...

CA : Dekhili, Agrebi, Abdi, Diouf, Jaziri, Mouchili, Rodriguez, Mecharek (Laabidi), Dhaouadi, Sahli, Taoussi (Haddad)

CSHL : Guesmi, Meskini, Ouni, Boulaabi, Berrajeh, Massemba, Khaloui, Abboud, Seghaier, Jamel, Goudhai (Ben Salem)

Ce match CA-CSHL est à oublier tellement c'était une perte de temps. Un match très tendu et c'était prévisible : le public, en grogne contre ses joueurs après le fiasco face à TPMaezmbé, était en délire et s'en est pris aux joueurs. Des scènes de violence physique et verbale, des affrontements avec la police et des gradins vidés sans la moindre sécurité, on ne peut pas parler de football. Les joueurs du CA, avec au passage plus de 8 changements, étaient accablés et cibles d'insultes de leur public, et les joueurs du CSHL ne pouvaient pas exploiter ce blocage en leur faveur. Le CSHL a paru fragile tout au long du match et incapable de tenter sa chance. Les équipiers de Mouchili ont essayé, avec un jeu offensif à l'aveuglette parfois, de marquer vite pour éviter la colère de leur public. La première mi-temps n'a rien apporté avec cette ambiance électrique où on ne peut jouer au football.

Abdi le sauveur

Abdi, le joueur le plus insulté, a raté une occasion facile à la 27', alors que le jeune Taoussi a vu sa balle sauvée sur la dernière ligne des buts ( 32'). Godhai a raté à la 42' une occasion après son face-à-face avec Dekhili. Le seul but de la rencontre a été marqué par Abdi à la 65' grâce à son réalisme. Le même Abdi a été expulsé en fin de match et la supériorité numérique n'a pas aidé le CSHL à remonter au score. Ce n'est pas une bonne affaire pour le CSHL qui n'a pas montré grand-chose faut-il l'avouer. Alors que pour le CA, c'est une victoire dans la souffrance mais qui faut du bien au classement, pas plus. Le turn-over a bien fonctionné mais les problèmes sont plus compliqués. Hier au stade d'El Menzah, ce fut le « far West ». Un public déchaîné qui s'est tout permis et une violence misérable qui met encore une fois en doute la crédibilité de ce championnat. Ceux qui n'ont pas suivi ce match n'ont rien raté.