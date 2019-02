Angola: Cuanza Norte - Le ministre croit au rétablissement du pouvoir d'achat avec la révision des salaires

Ndalatando — Le ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), Jesus Maiato, a déclaré jeudi à Cuanza Norte que la révision et le réajustement de la grille des salaires de la fonction publique permettaient de récupérer le pouvoir d'achat des employés.

S'exprimant à la presse, après avoir visité les installations des organes supervisés par le département dans la province de Cuanza Norte, Jesus Maiato a dit que cette situation constituait l'un des graves problèmes récurrents de la fonction publique et que le ministère et d'autres organes de l'exécutif avaient réussi à les surmonter, notamment dans le secteur de l'éducation, où il y avait une disparité par rapport aux employés d'autres secteurs ayant le même niveau universitaire et la même catégorie d'emploi.

Sans révéler le nombre d'employés couverts par ce processus, Jesus Maiato a déclaré que l'exécutif avait également examiné les carrières du régime spécial des secteurs de l'éducation, de la santé, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, afin d'ajuster les salaires des professionnels de ces secteurs.

Selon le ministre, une attention sera accordée, dès cette année, dans le domaine de la formation professionnelle et académique des fonctionnaires, aux actions qui seront entreprises en fonction de l'évaluation des performances et de la promotion de la carrière et de la catégorie.

Outre cette action, Jesus Maiato a expliqué que dans le domaine de l'Administration publique, le ministère avait achevé en 2018 l'étude de la macrostructure du secteur, avec des propositions concrètes des principaux domaines d'action du programme de réforme.

Il a ajouté que le ministère procédait également à la modernisation du bureau de la sécurité sociale, dont les résultats seront présentés en mars prochain. Ces actions se limiteront notamment au contrôle des recettes provenant des contributions et du respect des obligations.

Le nouveau régime de rémunération de la fonction publique a commencé à être appliqué en janvier après avoir été publié dans le Journal officiel.