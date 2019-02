Afrique Australe: Les banques centrales de la SADC abordent le système financier régional

Benguela — Les dirigeants de 13 banques centrales des pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), sauf la RDC, se réunissent à partir de ce vendredi à Benguela pour débattre des questions liées au développement du système des marchés financiers de cette sous-région continentale.

Les participants vont examiner le stade de développement des politiques financières régionales harmonisées pour répondre au protocole de la SADC et vont discuter de la réalité du sous-comité de la bourse de valeurs et de son interaction avec les marchés financiers afin que les régulateurs puissent intervenir du point de vue des politiques et procédures.

S'adressant à la presse à propos de la rencontre, Umaia Mahomed, directrice du Département des marchés et de la gestion des réserves de la Banque centrale du Mozambique, a déclaré que la stratégie de développement des ressources humaines des banques centrales des pays membres de la SADC serait également débattue lors de la réunion à Benguela.

Pendant deux jours, les 13 pays membres (à l'exception de la République démocratique du Congo) vont aborder un certain nombre de questions, notamment les indicateurs de développement, l'approfondissement et l'intégration du marché financier, l'évaluation du statut d'adhésion aux normes internationales et les systèmes de concessionnaires.