Tunisie: Privilège d'une transcendance, volonté d'une lutte

Du parcours du combattant à la 'vision'

Elle oscille entre les espoirs et les déceptions, criant hourra quand les séances de radiothérapie se déroulent sans problèmes, puis subissant une nuit atroce de lavements et de diarrhées, de douche à la bétadine, d'exérèse, de protectomie, avant de passer huit jours en soins intensifs à cause de complications inattendues, et de subir une nouvelle opération...

"Toutes les trois heures, 24h sur 24, les infirmières venaient s'assurer que je suis encore en vie", observe Najet qui est à ce point désespérée qu'elle demande à sa chirurgienne de la laisser sortir des soins intensifs et de lui permettre d'avoir une chambre individuelle pour qu'elle puisse recevoir les gens de sa famille pour leur faire ses adieux.

Puis c'est le retour vers le terrible parcours du combattant qui commence par un nouveau scanner car il semblait à sa chirurgienne qu'elle faisait une péritonite nécrosée et qu'il fallait l'opérer au plus tôt. L'instinct de la praticienne ne l'a pas trompée. En ouvrant de nouveau l'abdomen de Najet, elle y découvre d'énormes dégâts et elle passe des heures à laver et recoudre les organes dévastés. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de recoudre, le cœur de Najet cesse de battre.

La chirurgienne réussit à la ranimer. Elle ouvre enfin les yeux. Elle regarde autour d'elle et demande à son mari où sont passés 'les autres' et pourquoi son frère et lui sont habillés de bleu alors qu'ils portaient auparavant des blouses vertes !

Elle semble euphorique : "Je ne me suis jamais sentie aussi bien malgré les fils qui étaient accrochés à mon corps et le respirateur d'oxygène et toutes ces machines de survie... Mes souvenirs étaient encore confus dans ce cerveau plein de brouillard."

"J'ai quitté mon corps pendant 3 minutes"

Sa tête est en ébullition et elle réfléchit à la contradiction entre les affirmations des scientifiques que le cerveau ne peut fonctionner quand le cœur a cessé de battre, et ce qu'elle a vécu en toute conscience pendant les trois minutes qui ont suivi son arrêt cardiaque.

Elle est sûre de son fait et elle sait ce qu'elle a vécu et la réalité de l'événement extraordinaire par lequel elle a eu le privilège de passer : "J'ai en effet quitté mon corps pendant je ne sais combien de temps (elle ne sait pas encore que son arrêt cardiaque a duré trois minutes)... J'ai transcendé avant que mon cœur ne se remette à battre, j'ai vu mes pieds puis les mains gantées et les hauts de têtes coiffées de chapeaux verts des six personnes qui m'entouraient... J'ai vu, ou plutôt j'ai reconnu, l'infinie douceur de ma mère décédée depuis quatre ans qui me souriait avec une infinie tendresse. Elle était un être de lumière", se souvient Najet.

Et c'est comme si cette expérience de transcendance avait tout changé dans le cours de sa lutte contre la maladie. Elle passe évidemment par plus de bas que de hauts mais elle finit par sortir de l'hôpital... vivante ! Elle ne pèse alors que 32kg mais elle reprend très progressivement le dessus, motivée sans le moindre doute par consacrer son temps à la compréhension de ce qui lui est arrivé. Elle commence à faire des recherches pour étayer l'histoire qu'elle décide d'écrire et de publier, s'intéressant particulièrement aux témoignages d'expériences de mort imminente (Near Death Experience). Elle découvre que son cas est loin d'être unique et que nombreux sont ceux qui ont vécu cette expérience radicalement singulière et qui ont écrit sur elle.

Le cours de sa vie et le sens même de son existence en sont totalement changés : "A ce jour, 12 ans après cette merveilleuse expérience, je peux encore vous assurer que je vis des enchaînements d'événements dont je me suis toujours sortie vainqueur, à tel point que mes proches me disent : tu es pour nous une leçon de courage."

Pourtant, si les gens de sa famille comptent énormément dans sa transformation, c'est son propre individu qui est devenu tout autre : "En écrivant cet ouvrage, j'ai l'impression de travailler pour la lumière, cette partie de moi-même qui me survivra une fois que j'aurais accompli ma 'mission' sur cette terre."

L'ouvrage

"Retour de l'au-delà", 106p., mouture française

Par Najet Bayoudh

Editions Diwen, 2018

Disponible à la Librairie Al Kitab, Tunis.

Auteur : Sarrah O. BAKRY

Ajouté le : 08-02-2019