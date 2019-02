Tunisie: En toute sérénité

Mais en dépit de son avance, Lemerre a mis en garde ses joueurs face à leurs adversaires qui viennent pour leur rendre la monnaie. Alors méfiance ! Le coach français de l'Etoile aura donc beaucoup à faire pour pousser ses troupes à se surpasser au stade de Sousse, surtout après la défaite de la formation étoilée dimanche dernier face au CSS en Coupe de la CAF.

Un bon résultat et une qualification en demi-finale en Coupe arabe des clubs champions donneraient des ailes aux camarades de Jmel.

Qu'en est-il de Ben Amor ?

Dans le camp de l'équipe, les supporters attendent impatiemment le retour de Ben Amor. Ce dernier pourrait être au rendez-vous lors de cette manche retour. L'hypothèse de le voir fouler la pelouse du Stade olympique de Sousse reste plausible. Le pivot international pourrait, en cas de feu vert du staff médical, faire son apparition pour suppléer Karim Aouadhi, très lent et amorphe, et qui a été négatif et transparent face au CSS.

Ben Amor sera donc aligné avec le jeune Baâyou, Hanachi et Msakni. Devant une équipe marocaine qui vit dans le doute depuis quelque temps, les Etoilés évolueront donc sur du velours et n'auront pas trop de soucis à se faire dans les trois compartiments. Le quatuor du milieu (Ben Amor-Baâyou-Hanachi-Msakni) possède assez de talent pour imposer son rythme, de l'imagination et de la variété dans l'animation offensive et l'approche des buts adverses. Le problème de la formation sahélienne reste le finish, surtout que les occasions de but que les camarades de Bdiri créent ne sont pas concrétisées. Cela a été constaté, surtout face au CSS dans un match comptant pour la coupe de la CAF.

Lemerre en est conscient et est déterminé à y remédier le plus tôt possible, à commencer par aujourd'hui face aux Marocains du Raja. Il a décidé de titulariser Gonzalez à la place de l'Algérien Laâribi qui n'a rien donné en attaque, en dépit de sa présence dans les quatre matches joués. Il fera banquette avec Aouadhi, Brigui et Hadj Hassen.

De son côté, Chikhaoui reprendra sa place derrière Gonzalez pour profiter de ses déviations.

Enfin, la défense sera composée de l'intraitable gardien Bdiri qui a retrouvé la forme depuis le match aller face au Raja. L'axe central sera remanié par le retour de Jmel qui sera aux côtés de Boughattas.

De son côté, Ben Aziza sera absent suite à sa suspension.

Après l'expérience ratée de Brigui comme arrière gauche, Lemerre a rectifié le tir en titularisant Raddaoui à sa place. De son côté, Kechrida sera reconduit comme arrière droit. Dans ce genre de duel, il ne faut surtout pas que les joueurs étoilés soient distraits. Lemerre doit tenir compte de l'équipe adverse. Mieux vaut prévenir que guérir.

L'Etoile doit oublier son avance de deux buts. Ce serait une attitude suicidaire si ses joueurs croient que le match de cet après-midi est gagné d'avance.