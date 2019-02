Tunisie: Les enjeux de l'immobilier durable

Une conférence de presse a été tenue hier, à cet effet à Tunis, afin de présenter les principales activités qui ponctueront l'événement. M. Faouzi Ayadi, organisateur du Salon, a annoncé, dans une déclaration aux médias, que le Salon accueillera trente exposants opérant dans les diverses spécialités de l'éco-construction, notamment la conception et l'architecture durable, ainsi que la fabrication et la vente des éco-matériaux.

Le Salon fera également office d'un lieu de rencontres B2B pour les professionnels de l'immobilier écologique. Trente-cinq conférences, traitant des enjeux de la construction durable en Tunisie, se tiendront également durant les journées du Salon. M. Ayadi a, également, évoqué les difficultés qu'affrontent les entrepreneurs qui investissent dans le secteur de l'immobilier écologique, malgré le potentiel dont dispose la Tunisie en matière de ressources naturelles, notamment les matériaux utilisables dans le secteur de l'éco-construction.

Un potentiel sous-exploité

Etant non adaptées aux nouveaux standards, les lois et les normes actuelles qui régissent le secteur de la construction en Tunisie font fi des nouvelles orientations mondiales dans le domaine de la construction écologique. A cet égard, M. Ayadi a appelé les autorités à s'intéresser davantage à ce secteur délaissé, pourtant prometteur et générateur d'emplois, soutient-il. Il a affirmé que la construction écologique coûte jusqu'à 30% moins cher que la construction conventionnelle, et ce, grâce notamment aux matériaux naturels, ainsi qu'à l'architecture durable.

Etant adaptés aux caractéristiques de la région, les bâtiments durables sont conçus de façon à faire seoir les matériaux de construction, ainsi que l'architecture et la conception aux spécificités climatiques et environnementales de la région, soutient-il. Le Salon sera aussi l'occasion pour inaugurer le premier bâtiment écologique public, outre le lancement du coup d'envoi du réseau national de la construction durable. Un projet de réseautage qui vise à rassembler tous les acteurs et les professionnels de la construction écologique et qui fera office d'un lieu d'échanges entre les divers intervenants du secteur.