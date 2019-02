Congo-Kinshasa: Première Conférence internationale FAO-OMS-UA sur la sécurité des aliments﻿

La première « Conférence Internationale sur la Sécurité des Aliments » initiée conjointement par la FAO (Fonds des Nations Unies pour l'Alimentation), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'Union Africaine (UA) va se tenir du 12 au 13 février 2019 à Addis-Abeba, en Ethiopie. Ce forum va connaître la participation des Chefs d'Etat et de gouvernement, des déléguées des agences internationales, de la société-civile et du secteur privé.

L'objectif visé en priorité est d'identifier les principales actions et stratégies devant permettre de relever les défis actuels et futurs en matière de sécurité des aliments au niveau mondial et de renforcer la sécurité alimentaire conformément aux Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030.

La tenue de cette réunion est motivée par le constat alarmant selon lequel les aliments insalubres provoquent chaque année environ 600 millions de cas de personnes souffrant de maladies d'origine alimentaire, ce qui coûte au moins 100 milliards de dollars américains à la communauté internationale pour des interventions à mener dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires.

L'autre constat malheureux est que les efforts visant à renforcer la sécurité des aliments au niveau mondial sont fragmentés, alors que la sécurité alimentaire constitue un maillon important des « Objectifs de Développement Durable » (ODD).

Parmi les problèmes à résoudre il y a celui des investissements dans des aliments sains; mais aussi de la mise en place des systèmes alimentaires sûrs et durables dans un contexte de changement climatique; de la science, de l'innovation et des transformations numériques pour la sécurité alimentaire; et de la mise à la disposition des consommateurs des moyens requis pour leur permettre de faire des choix sains. Enfin, il est question de la promotion et du soutien des systèmes alimentaires durables.

Plusieurs personnalités sont attendues à cette rencontre

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le président rwandais Paul Kagame et président sortant de l'Union Africaine, le Premier ministre Abiy Ahmed d'Ethiopie, le président de la Commission de l'Union Africaine Moussa Faki Mahamat, le président de la Banque Africaine de Développement Akinwumi Adesina, le Directeur général de la FAO José Graziano Da Silva, ainsi que le Directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La liste des hôtes de marque s'étend aussi aux ministres de la santé, de l'agriculture, du commerce, de l'environnement, etc.