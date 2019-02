Togo: "Afrika" d'Abdoul-Ganiou Dermani fera parler du Togo à Cuba

Il n'est pas seulement Plasticien mais il est aussi Vidéaste, et il n'est plus à présenter. Lui c'est bien le Togolais Abdoul-Ganiou Dermani. L'Artiste plasticien et Vidéaste togolais résidant en Allemagne, fera à nouveau parler de lui à l'étranger. Et cette fois, ce sera à la 8ème édition du Festival International d'Art Vidéo de Camagüey (FIVAC) à Cuba.

Partie prenante du programme officiel de la 13ème Biennale de La Havane 2019, le Festival selon certaines informations a retenu parmi les vidéo qui y seront projetées du du 22 au 29 Avril 2019, le Chef d'oeuvre du Togolais, intitulé "Afrika".

Dans son contenu, "Afrika" parle du continent africain, souvent présenté comme "pauvre", mais qui, en réalité, est extrêmement riche en ressources naturelles. Et cette vidéo n'est qu'une occasion toute trouvée par Abdoul-Ganiou Dermani, à travers différentes langues, pour prendre le contre-pied d'une telle assertion et réaffirmer ou prouver à toutes et à tous que "L'Afrique est riche".

Pour la petite histoire, cette année, la Biennale de La Havane considérée comme l´un des plus prestigieux événements d'Amérique latine, des Caraïbes et du monde, se tiendra du 12 avril au 12 mai 2019 dans la capitale et d´autres villes de Cuba dont Camagüey.

On peut, avec cette participation à ce festival cubain, dire que l'année 2019 est bien lancée pour le compatriote togolais, Abdoul-Ganiou Dermani qui est attendu durant le premier semestre de cette année sur plusieurs festivals et rendez-vous culturels aux Etats-Unis et en Allemagne. Il a marqué l'année dernière avec une distinction de la Société Saoudienne pour la culture et les arts, après sa participation à l´exposition du premier Forum International d´Art Vidéo, qui a eu lieu du 20 au 31 décembre 2018 à Dammam en Arabie Saoudite. Il fut aussi finaliste dans la catégorie "Art Installation" à la 2ème édition des Global Art Awards, en novembre 2018 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis et fut honoré à ce rendez-vous pas un diplôme décerné par Son Altesse Royale Sheikh Saeed Bin Tahnoon Bin Mohammed Al Nahyan, Prince Héritier d´Abu Dhabi.

Avant le rendez-vous cubain, il est à rappeler que Abdoul-Ganiou Dermani aura à exposer ses tableaux, du 14 Février au 09 Mars 2019 à Los Angeles Center for Digital Art (USA), du 22 au 24 Février 2019 à la Galerie Bortolami à New York (USA) et du 23 Février au 20 Avril 2019 à la Galerie Jarvis Dooney à Berlin en Allemagne.