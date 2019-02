Afrique: 32e Sommet de l'Union africaine - Le Président Ouattara attendu, ce vendredi, à Addis-Abeba

L'Afrique fait son autocritique et définit ses priorités pour l'année en cours. Cela, à l'occasion de la 32e session ordinaire des Chefs d'État qui s'ouvre officiellement dimanche, dans la capitale éthiopienne où se trouve le siège de l'Union africaine.

Avant l'ouverture proprement dite de la 32e session, le Président Alassane Ouattara qui est annoncé dans la soirée d'aujourd'hui à Addis-Abeba et ses pairs prendront part, demain samedi, au 28ème forum des Chefs d'Etat et de gouvernement portant sur le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Maep).

Il est prévu la lecture de rapports d'évaluation de plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire, au siège de la Commission de l'Union africaine. Le Chef d'Etat ivoirien Alassane Ouattara y est aussi attendu pour son rapport, en tant que Champion désigné par ses pairs du suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine. En effet, l'Agenda 2063 est un cadre commun adopté en 2015 pour une croissance inclusive et un développement durable de l'Afrique. Objectif à réaliser au cours des cinquante prochaines années. Il traduit la continuité du chemin panafricain vers l'unité, l'autodétermination, la liberté, le progrès et la prospérité collective. Il s'agit d'une vision directrice «pour construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, animée et gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale».

C'est également une plateforme qui oriente le continent afin de consolider les progrès en cours et d'exploiter stratégiquement les possibilités qui s'offrent à court et moyen termes, pour assurer une transformation socio-économique positive dans les cinquante années à venir. Et les axes de cette vision commune sont, entre autres, le panafricanisme, le sens de l'unité, l'autonomie, le commerce intra-africain florissant, la démocratie et la parité, l'intégration, la solidarité des peuples africains et le développement durable.

Hier jeudi, s'est ouvert le conseil des ministres de l'Union africaine avec la participation du ministre Ally Coulibaly de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Cette session ordinaire 2019, à en croire le Président du Rwanda, Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine depuis un an, sert de cadre pour faire les bilans de l'organisation dans les principaux secteurs d'activité. Notamment, la sécurité, l'intégration, la libre circulation des biens et des hommes, la transformation structurelle du continent à travers son industrialisation...

A noter que le thème de la 32e session ordinaire des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Ua porte sur « l'année des refugiés, des rapatriés et des déplacés internes: vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique».